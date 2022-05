Un smartphone OnePlus pas encore annoncé fait son apparition sur la toile

Le OnePlus Nord 2T n'a même pas encore été officialisé par la marque qu'il fait déjà l'objet d'un déballage et d'une prise en main sur YouTube.

Les smartphones et autres gadgets font face à des fuites de plus en plus abondantes ces dernières années et OnePlus n’y échappe pas. La preuve en est avec une nouvelle fuite du OnePlus Nord 2T qui cette fois-ci n’est rien de moins que le déballage du smartphone suivi de sa prise en main avant même son annonce par la marque elle-même. C’est le Youtubeur indien Sahil Karoul qui a réussi à mettre la main sur cette nouveauté avant tout le monde et qui a tenu à nous montrer de quoi était capable l’appareil.

Des spécifications qui se confirment

Le modèle montré ici est proposé dans un coloris gris avec un chargeur SuperVOOC 80 W à l’intérieur de la boîte, ce qui confirme les rumeurs précédentes. Avec cela, la gamme Nord se rapproche de ce qui est proposé chez son grand frère, le OnePlus 10 Pro, qui propose également une charge 80 W. Celle-ci permet de passer de 0 % à 100 % de batterie en un peu plus de 30 minutes (ce qui pourrait être encore plus court sur un Nord 2T avec une batterie plus petite). Tout semble correspondre, notamment le SoC embarqué qui laisserait bel et bien la place au Dimensity 1300 de MediaTek. Le modèle présenté dans la vidéo embarque avec lui 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Mais on peut penser qu’une configuration plus abordable sera proposée (avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage).

On retrouve également un écran AMOLED Full HD+ de 6,43 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Au dos, le OnePlus 2T embarque 3 objectifs disposés de manière plutôt spéciale : un capteur principal de 50 Mpx, un capteur ultra grand-angle de 8 Mpx et un capteur monochrome de 2 Mpx. À l’avant, on retrouve également une caméra frontale de 32 Mpx. Ce smartphone tourne sous Android 12 avec la fameuse surcouche OxygenOS du constructeur. Côté batterie, on a le droit à une cellule de 4500 mAh.

Une disponibilité inconnue pour le marché français

Il semble que la date de l’annonce se rapproche à grands pas pour ce smartphone s’il est déjà arrivé entre les mains d’un particulier. L’appellation T étant chez OnePlus censée désigner un raffinement d’un modèle précédent, ce nouveau modèle viendrait donc rafraîchir le OnePlus Nord 2 en y apportant quelques ajustements. La fiche technique était déjà connue, mais s’avère maintenant quasiment confirmée.

