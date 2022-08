OnePlus 10T : comment suivre la conférence d’annonce

Vous voulez assister à la conférence de lancement du OnePlus 10T ? On vous explique où, quand et comment la suivre en ligne.

On connait déjà son design, une partie de sa fiche technique, ou encore sa configuration photo, mais le OnePlus 10T garde encore quelques secrets à révéler, à commencer par sa date de sortie exacte et son prix de vente. Ce dernier point est généralement celui qui fait toute la différence.

Pour les fans de la marque qui attendent avec impatience, ce n’est désormais plus qu’une question d’heures avant que tous les détails soient révélés. C’est en effet aujourd’hui que OnePlus va tenir sa conférence de lancement du OnePlus 10T. Pour ne rien rater, suivez le guide !

Où et quand suivre la conférence d’annonce du OnePlus 10T ?

Si vous souhaitez regarder le lancement du OnePlus 10T, c’est aujourd’hui, mercredi 3 août 2022, que ça se passe, à 16 heures, heure de Paris. OnePlus fournit même un fichier .ics à rajouter à votre calendrier pour ne pas manquer l’évènement.

La conférence sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube officielle de la marque et devrait durer environ 1h30.

Qu’est-ce que l’on attend de cette conférence ?

Comme présenté sur le site de la marque, on s’attend à ce que le OnePlus 10T soit la star de l’évènement. Ce sera l’occasion de revenir sur sa nouvelle puce, le Snapdragon 8+ Gen 1, sur sa charge SuperVooc à 150 W ou encore sur ses 16 Go de RAM et son « système de refroidissement 3D 2.0 ».

OnePlus en profitera également pour annoncer OxygenOS 13, sa nouvelle interface basée sur Android 13. Enfin, rien n’a fuité à ce sujet pour le moment, mais il n’est pas impossible que OnePlus profite de cette longue conférence pour dévoiler également de nouveaux accessoires, ou au moins des déclinaisons de ceux déjà existants.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.