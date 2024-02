Promis, OnePlus ne fera pas les mêmes erreurs pour sa prochaine montre connectée

Après la débâcle de la première OnePlus Watch, le constructeur chinois s'apprête à lancer sa OnePlus Watch 2 et promet cette fois de faire les choses bien.

Depuis plusieurs mois, les rumeurs se font insistantes au sujet d’une nouvelle montre connectée chez OnePlus. Il faut dire que le premier modèle de la marque, la OnePlus Watch, sortie en 2021, avait eu bien du mal à convaincre, en grande partie avec son système RTOS pour le moins limité en termes de fonctionnalités.

Comme le suggéraient déjà plusieurs rumeurs ces dernières semaines, OnePlus a finalement confirmé travailler sur une nouvelle montre connectée. Dans une publication partagée sur le forum officiel de la marque, on peut découvrir ce qui a tout l’air d’une nouvelle montre connectée et qui devrait donc bel et bien être la nouvelle OnePlus Watch 2.

L’illustration est ainsi titrée « It’s time, to do it right! », que l’on pourrait traduire par « il est temps, de faire les choses correctement ! ». Une allusion à peine voilée à la première OnePlus Watch et aux problèmes rencontrés, non seulement en termes de fonctionnalités — elle ne permettait pas d’installer d’applications tierces — que d’usages absents au lancement — le support de l’écran always-on n’est arrivé que plusieurs semaines après la sortie de la montre. Avec cette image, OnePlus suggère donc que sa nouvelle montre pourrait corriger les problèmes de la première version.

Une montre qui devrait cette fois profiter de Wear OS

Il faut dire que les rumeurs de ces dernières semaines suggèrent que la montre profitera du système d’exploitation Wear OS de Google, déjà adopté par Google, Samsung ou Xiaomi. Ce système permet notamment de profiter de nombreuses applications sur montre connectée, mais n’est pas sans provoquer de soucis. Le plus important reste l’autonomie bien plus limitée que sur les autres montres et c’est justement la raison invoquée en 2021 par OnePlus pour justifier son choix d’utiliser RTOS plutôt que Wear OS.

Notons par ailleurs que l’illustration partagée par OnePlus permet également de découvrir un écran rond qui devrait s’étendre quasiment jusqu’aux rebords du boîtier. Sur la tranche, le constructeur semble par ailleurs avoir intégré deux boutons pour la navigation.

Il faudra encore patienter pour en savoir plus sur la OnePlus Watch 2. Pour l’heure, le constructeur n’a pas encore révélé quand il comptait la dévoiler officiellement. Néanmoins, avec le MWC qui ouvrira ses portes la semaine prochaine, on peut s’attendre à un lancement au cours du salon de la mobilité de Barcelone.