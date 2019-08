La OnePlus TV aura droit à au moins trois ans de mises à jour sur Android TV. C’est en effet ce qu’a promis la marque.

La OnePlus TV est un produit assez intrigant puisqu’il s’agit de la première tentative de OnePlus dans le marché des téléviseurs. Et même si elle n’a pas encore officiellement dévoilé ce nouvel appareil, l’entreprise a déjà révélé quelques informations à son sujet.

Et c’est par le biais du patron de la firme, Pete Lau, que nous apprenons que la OnePlus TV aura droit à au moins trois ans de mises à jour Android TV après sa sortie. Le fondateur de la marque explique en effet dans un article de blog qu’un « partenariat fort avec Google » a été mis en place.

Pete Lau ajoute aussi que la OnePlus TV « est notre premier pas dans l’établissement progressif de notre d’un écosystème IoT OnePlus ».

3 ans, est-ce assez ou non ?

Sur smartphones, OnePlus est un bon élève en termes de mises à jour Android. La preuve : même les OnePlus 3 et 3T ont reçu Android 9.0 Pie. Ainsi, quand la marque promet un suivi logiciel de trois ans sur son téléviseur, cela ne semble pas du tout être des paroles en l’air et on peut d’ores et déjà s’en réjouir.

Attention tout de même, un téléviseur a une durée de vie moyenne plus longue qu’un smartphone et pour être tout à fait rassurés, nous préférerions une promesse de suivi sur au moins cinq ou six ans. Mais bon, OnePlus promet au moins trois ans de mises à jour et avec un peu d’optimisme, on peut espérer que ce suivi durera encore plus longtemps.

Dans la même veine, la box Android TV de Nvidia, la Shield TV, est particulièrement appréciable du fait de son excellent suivi de mises à jour. En ce qui concerne la OnePlus TV, une présentation est attendue pour fin septembre. Le téléviseur profiterait par ailleurs d’une interface maison. Sur le plan matériel, c’est une dalle QLED de 55 pouces qui a été teasée.