Alors que les OnePlus 7 Pro et 7 ont droit à leur bêta, la génération précédente du constructeur chinois restait sans nouvelles. Désormais, le constructeur l’a officialisé : ils pourront profiter d’Android 10 dès ce mois de septembre, sûrement en bêta comme leurs frères.

Comme le veut la coutume, Android 10 est désormais disponible. La mise à jour majeure a été déployée majoritairement sur les Google Pixel et l’Essential Phone pour le moment, mais d’autres appareils suivront bientôt.

C’est notamment le cas du côté de OnePlus, qui a rendu Android 10 disponible en bêta publique pour ses OnePlus 7 Pro et OnePlus 7. Qu’en est-il de ses précédentes générations de smartphones ceci étant ?

Android 10 arrive sur les OnePlus 6 et OnePlus 6T

Pour ceux-là, le constructeur se veut rassurant. Alors qu’une mise à jour mineure des Open Beta des deux appareils a été publiée récemment, l’entreprise a stipulé sur ses forums que celle-ci était faite afin de préparer les appareils à la mise à jour Android 10.

Mais quand celle-ci arrivera-t-elle ? « Plus tard dans le mois », indique OnePlus, qui va donc rapidement offrir la nouvelle version d’OxygenOS aussi bien sur ses smartphones actuels que la précédente génération.

Notez que cela n’indique pas une disponibilité de la version finale, mais bien plus l’ouverture d’une bêta publique. Comme pour les OnePlus 7, les OnePlus 6 et OnePlus 6T devront donc attendre quelques tests supplémentaires avant de profiter de la version complète et finie du système d’exploitation.