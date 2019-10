Article sponsorisé par Gearbest

Pour célébrer Halloween, Gearbest propose une nouvelle salve de promotions. Retrouvez notre sélection de produits à bons prix, qui comprend le OnePlus 7T, le Redmi Note 8 ainsi que les Redmi AirDots.

OnePlus 7T 256 Go à 458 euros

Si l’on devait résumer le Le OnePlus 7T, on dirait tout simplement qu’il a repris le meilleur de ses prédécesseurs, le OnePlus 7 et le OnePlus 7 Pro. Il bénéficie donc d’un écran AMOLED de 90 Hz dans un format plus compact (6,55 pouces) pour un excellent rapport qualité-prix. Ce n’est pas la seule qualité de ce OnePlus 7T qui, comme d’habitude chez la marque chinoise, propose une expérience totalement fluide grâce à son interface OxygenOS associé au SoC Snapdragon 855+ et ses 8 Go de RAM. Le OnePlus 7T se permet même d’être plutôt bon en photo compte tenu de son prix.

Dans sa version 128 Go, le OnePlus 7T est vendu à 599 euros sur le site de OnePlus, ce qui est déjà une bonne affaire. Mais en passant sur Gearbest, la version 256 Go du OnePlus 7T voit son prix descendre à 458 euros avec le code GBOP7TG8256. À ce tarif, on ne peut que vous le conseiller.

Redmi Note 8 à 141 euros

Même s’il n’a pas été officialisé en France et qu’il n’a pas encore été testé par la rédaction de FrAndroid, le Redmi Note 8 semble cocher toutes les cases pour succéder à l’excellent Redmi Note 7. Il mise beaucoup sur la photo, un secteur souvent délaissé dans cette gamme de prix, avec une quadruple caméra dorsale dans laquelle on retrouve un capteur principal de 48 mégapixels, ainsi qu’un objectif ultra grand-angle, un macro et un capteur de profondeur pour les portraits. Le Redmi Note 8 intègre une grande batterie de 4000 mAh qui alimente un Snapdragon 665, un couple qui promet de longues heures d’autonomie.

Dans sa version 32 Go, le Redmi Note 8 est affiché au prix de 141 euros sur Gearbest grâce au code GBNOTE805. Certes la capacité de stockage peut s’avérer basse selon les usages, mais la mémoire est extensible jusqu’à 256 Go grâce à un port microSD.

Redmi AirDots à 15 euros

Les Redmi AirDots sont probablement les écouteurs true wireless les plus abordables du marché. Ce ne sont pas les meilleurs, mais à ce prix il n’y a aucune concurrence. Ces écouteurs sont des intra-auriculaires et ils sont très légers (3,8 grammes), ce qui garantit un bon maintien dans l’oreille, sans gêne en cas d’écoute prolongée. Un bon point pour les sportifs. Les Redmi AirDots sont compatibles Bluetooth 5.0, ce qui limite les coupures et augmente le débit et la portée, tout en diminuant la latence. Pour ce qui est de l’autonomie, comptez 4 heures d’utilisation sans recharger les écouteurs, puis environ 12 heures au total en les rechargeant grâce au boîtier fourni.

Proposés à 15 euros seulement sur Gearbest avec le code Y3A02E395C58D000, les Redmi AirDots sont une excellente porte d’entrée pour les personnes souhaitant s’essayer à des écouteurs true wireless.

