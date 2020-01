OnePlus 8 Pro : un mode permettrait de baisser le framerate pour économiser de la batterie

La photo supposée d'un OnePlus 8 Pro montre un nouveau paramètre pour le smartphone permettant de gérer le taux de rafraîchissement de l'écran. Un choix qui permettrait de jongler entre une fluidité extrême et une autonomie accrue.

OnePlus a d’ores et déjà commencé le teasing de son prochain smartphone en promettant l’un des meilleurs écrans que l’on ait jamais vus. La principale nouveauté de cette dalle est son passage au 120 Hz, un taux de rafraîchissement plus rapide qui devrait donner une meilleure fluidité à la fois au contenu, mais aussi à la simple navigation quotidienne.

Ce nouvel écran pourrait néanmoins poser un problème au OnePlus 8 Pro : l’autonomie. En effet, augmenter le framerate d’un écran fait naturellement monter sa consommation d’énergie et si le constructeur chinois n’améliore pas ses batteries, les utilisateurs risqueraient d’être déçus. Pour éviter les critiques, OxygenOS — l’interface de OnePlus — intégrerait néanmoins un nouveau réglage dans les paramètres du téléphone afin de laisser plus de choix à l’utilisateur.

Le site True-Tech affirme avoir reçu la photo ci-dessus de la part d’un employé présumé de OnePlus. Il s’agirait de la photo d’un prototype de OnePlus 8 Pro, montrant la fameuse option permettant de choisir entre 60 Hz, 90 Hz et 120 Hz. Il y est précisé que monter ou baisser le taux de rafraîchissement impacte la fluidité, mais aussi « légèrement » l’autonomie.

Précisons que même si cette photo semble légitime, la présence d’une option sur un prototype ne garantit pas son déploiement sur les modèles commerciaux.

Pour aller plus loin

Liste des smartphones avec écran 90 Hz / 120 Hz / 240 Hz

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Beaucoup de nouveautés

Les OnePlus 8, OnePlus 8 Pro et OnePlus 8 Lite ne sont pas attendus avant le printemps, mais plusieurs informations sur ces trois smartphones ont déjà été publiées officieusement sur la Toile. Il est donc d’ores et déjà possible de dresser un portrait-robot relativement fiable des prochains smartphones de OnePlus.

Outre l’écran 120 Hz, les OnePlus 8 pourraient également intégrer la recharge sans fil, un point qui a fait polémique sur les dernières générations.