Oppo A57 5G : la version remaniée du A56 5G est disponible en Chine

Oppo lance un nouveau smartphone abordable en Chine, l'A57 5G, qui vient remplacer l'A56 5G. Il dispose notamment d'une batterie conséquente et d'une puce plus puissante, la Dimensity 810.

Oppo propose souvent de nouveaux modèles de smartphones, notamment pour son entrée de gamme. C’est le cas avec le nouvel A57 5G, un téléphone à petit prix profitant de la 5G. L’appareil sortira d’abord en Chine, où il est actuellement en précommande, avec un lancement des ventes demain. Il se présente comme une version plus puissante du A56 5G, un modèle qui n’est pas sorti en France.

Oppo A57 5G : sa fiche technique

L’Oppo A57 5G dispose donc d’un nouveau SoC, le Dimensity 810 de MediaTek gravé en 6 nm. Il est proposé avec 8 Go de RAM (et jusqu’à 5 Go de RAM virtuelle supplémentaire) et 128 Go de stockage, avec la possibilité de rajouter une carte microSD. Côté logiciel, c’est ColorOS 12 (Android 12) qui est installé nativement.

La résolution de la dalle LCD de 6,56 pouces plafonne toujours à 720 x 1612 pixels, mais profite au moins d’un rafraichissement à 90 Hz. La gamme de couleurs a été améliorée.

Sur l’appareil photo, pas de grand changement notable par rapport au précédent A56 5G. C’est un double capteur qui est proposé à l’arrière : un de 13 Mpx et un autre pour la profondeur, de 2 Mpx. La vidéo est capable de monter à 30 images par seconde, pas plus.

Oppo A57 5G bleu // Source : Oppo Oppo A57 5G lilas // Source : Oppo Oppo A57 5G noir // Source : Oppo

Bonne surprise cependant sur la batterie : celle-ci dispose d’une capacité de 5000 mAh. Pour la recharge, il faudra apparemment se contenter de 10 W en filaire. Une prise casque est bien disponible, de même qu’un lecteur d’empreinte latéral, contrairement au NFC qui brille par son absence. Oppo a en outre implanté une seconde antenne pour assurer une bonne connexion quand l’utilisateur tient son téléphone en mode paysage.

On ne sait pas si ce modèle sera un jour proposé en Europe. Pour le moment, il est disponible en précommande uniquement en Chine, au tarif de 1 500 yuans, soit environ 215 euros, pour sa version en 8+128 Go. Trois coloris sont proposés pour le Oppo A57 5G : noir, bleu et lilas.

