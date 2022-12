Oppo Find X6 Pro : plus de détails sur ses caractéristiques en photo

Voici quelques détails un peu plus précis à se mettre sous la dent concernant l'appareil photo de l'Oppo Find X6 Pro.

L’Oppo Find X6 Pro fait régulièrement parler de lui. On attend notamment de ce futur smartphone premium d’opposer une belle concurrence au Samsung Galaxy S23 Ultra. Pour le coup, on sait déjà qu’il embarquerait un capteur photo principal d’un pouce et que ses trois caméras dorsales profiteraient d’une définition de 50 mégapixels.

Or, justement, via Weibo, le leaker chinois Digital Chat Station prétend dévoiler des informations plus précises sur ce fameux bloc photo au dos.

Les détails du bloc photo de l’Oppo Find X6 Pro

Ainsi, voici ce que l’on aurait au menu avec l’Oppo Find X6 Pro en photo :

capteur photo principal de 50 Mpx, Sony IMX989, 1 pouce, objectif ouvrant à f/1,8, équivalent 23 mm environ, stabilisation optique ;

ultra grand-angle de 50 Mpx, Sony IMX890, 1/1,56 pouce, objectif ouvrant à f/2,2, équivalent 14 mm environ ;

téléobjectif de 50 Mpx, Sony IMX890, 1/1,56 pouce, objectif ouvrant à f/2,6, équivalent 64 mm environ (pour zoom x2,7), stabilisation optique.

Préparez-vous donc à un bloc photo plutôt massif à l’arrière. Même si nous n’avons pas pu le voir encore, Evan Blass avait partagé un visuel de l’Oppo Find X6 classique qui donait déjà le ton. Les ambitions devraient être assez clair : se positionner parmi les meilleurs smartphones en photo.

Enfin, toujours d’après Digital Chat Station, les selfies seraient assurés sur l’Oppo Find X6 Pro par une caméra de 32 mégapixels (f/2,4, équivalent 22,7 mm environ).

Du reste, un Snapdragon 8 Gen 2 équipera cet Oppo Find X6 Pro. La marque l’a déjà très clairement laissé entendre et s’est même associé à Qualcomm pour faire la démonstration d’une technologie de ray tracing. Misez aussi sur un smartphone tournant nativement sous Android 13 via l’interface ColorOS 13.

