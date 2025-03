Ce test de durabilité révèle la faille cachée du Oppo Find N5 en titane

Le Find N5 d’Oppo est le smartphone pliable le plus fin du monde, mais ne serait-ce pas au détriment de sa durabilité ?

Nous n’aurons jamais le Find N5 d’Oppo en France. Non, le constructeur chinois nous limite à son déjà très bon Find X8 Pro. Mais faudrait-il s’en émouvoir ? À en juger le dépiotage réalisé par Zack Nelson de la chaîne JerryRigEverything, non. Comme à l’accoutumé, il a désossé l’appareil et celui-ci a montré une très grande faiblesse comparativement à ses concurrents.

Smartphone pliable, le Find N5 est un modèle Fold, concurrent des Honor Magic V3, Google Pixel 9 Pro Fold et Samsung Galaxy Z Fold 6.

Par rapport à eux, il peut se targuer d’être le smartphone pliable le plus fin du monde avec seulement 4,2 mm d’épaisseur une fois déplié. À ce niveau, le port USB-C n’est plus qu’encadré que par une fine couche de métal.

Concernant la résistance de ses écrans, rien à signaler. Ils marquent les brûlures et les rayures aux mêmes niveaux que leurs concurrents. Certifié IPX6, IPX8 et IPX9, il peut être arrosé d’eau bouillante, mais pourrait craindre un grain de sable. Et c’est bien le cas, la charnière est sensible à cela.

Le titane imprimé en 3D n’est pas idéal

Et en parlant de charnière, on arrive au test de torsion. Là, contrairement à ce que l’on peut imaginer, le Find N5 ne craque pas écran ouvert, mais sur sa longueur lorsqu’il est fermé. Une pression un peu forte et son écran interne présente déjà des lésions. La faute retombe sur la charnière qui possède une partie en titane imprimée en 3D. Selon Zack Neslon, une pièce de métal lui aurait accordé une meilleure résistance.

Les smartphones ou tablettes ont tendance à devenir de plus en plus fins et les ingénieurs doivent se faire des noeuds au cerveau pour préserver l’intégrité physique de ces appareils sur la durée. Le choix des matériaux et de leur usage est ici crucial.