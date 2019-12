À quelques semaines de l’officialisation du Reno 3, Oppo a déjà commencé à distiller quelques informations sur sa nouvelle gamme avec notamment des visuels officiels du smartphone.

Alors qu’Oppo a lancé sa gamme Reno 2 il y a seulement deux mois, le constructeur s’apprête déjà à passer à l’étape suivante. En effet, Oppo a commencé à teaser son prochain modèle milieu de gamme, l’Oppo Reno 3.

Sur son site Internet ainsi que sur le réseau social Twitter, la marque a distillé quelques rendus officiels de son smartphone milieu de gamme à quelques jours de sa présentation officielle en Chine. L’occasion de découvrir le smartphone visuellement avant que tous les détails soient connus.

Ainsi, sur Twitter, Brian Shen, responsable du marketing mondial de la marque, a mis en ligne une courte vidéo permettant de découvrir le dos du Reno 3 Pro 5G. De quoi permettre de découvrir le dégradé orange vers violet de l’appareil, ainsi que son quadruple module photo.

A first look at the full rear side of OPPO Reno3 Pro 5G. Thoughts? 👀 pic.twitter.com/V8yknOzFof — Brian Shen (@BrianShenYiRen) December 9, 2019

D’autres images et vidéos mises en ligne sur le site d’Oppo permettent d’en découvrir davantage. On peut ainsi voir la face avant de l’appareil, avec un écran percé en haut à gauche, à l’instar des Honor View 20, 20 et 20 Pro. Une autre image de la face arrière permet de découvrir la mention « ultra steady », soit ultra stable, pour l’appareil photo, ce qui semble indiquer la présence d’une stabilisation optique pour un ou plusieurs capteurs. Enfin, certaines images semblent indiquer que l’écran sera légèrement incurvé sur les côtés.

L’Oppo Reno 3 sera présenté officiellement en Chine le 26 décembre prochain. On sait d’ores et déjà qu’il sera équipé d’une puce Snapdragon 765G, l’une des nouveautés dévoilées par Qualcomm la semaine dernière à Hawaï. Brian Shen a également annoncé sur Twitter que le smartphone sera doté d’une batterie de 4025 mAh pour une épaisseur de seulement 7,7 mm.

