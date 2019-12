Oppo Reno 3 : pris en photo avant son annonce, il ressemblerait au Xiaomi Mi 9T

Le Oppo Reno 3 doit être dévoilé officiellement dans tout juste une semaine, mais il a déjà fait l'objet de fuites. On peut notamment y découvrir son design ainsi qu'une partie de ses caractéristiques.

C’est dans tout juste une semaine, le 26 décembre, que Oppo dévoilera officiellement son nouveau smartphone, le Oppo Reno 3. Si l’on a déjà pu découvrir certaines images officielles dévoilées par le constructeur de la version « Pro », ce sont cette fois des photos du smartphone dans la nature qui a été mise en ligne.

Sur le réseau social chinois Weibo, l’utilisateur Clear Aurora a en effet publié deux photos de ce qui est présenté comme le Oppo Reno 3. On peut y découvrir un écran avec une fine encoche à l’avant et avec un module à trois objectifs photo au dos, positionné à la verticale en haut à gauche. Toujours sur le dos, on notera un coloris bleu irisé qui rappelle très fortement le coloris du Xiaomi Mi 9T, même si le positionnement du module photo permet de s’assurer qu’il s’agit bien d’un smartphone différent.

Surtout, la photo de la face avant, écran allumé, permet de découvrir une liste de caractéristiques qui devraient être celles du Oppo Reno 3. On peut y lire que le smartphone aura droit à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, à deux emplacements pour carte SIM, à la version 10 d’Android adossée à l’interface ColorOS 7.

Par ailleurs, comme le rapporte GSM Arena, le Oppo Reno 3 a également été certifié auprès de la TENAA. Si cette certification n’apporte pas de nouvelles informations quant aux caractéristiques du smartphone, elle permet néanmoins de découvrir un autre coloris, dégradé du bleu au magenta.

Pour rappel, le Oppo Reno 3 sera présenté officiellement le 26 décembre prochain. Ce sera également l’occasion pour le constructeur de revenir sur le Oppo Reno 3 Pro avec son écran percé en façade et sa compatibilité 5G.