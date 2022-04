Orange Livebox 6 : presque un sans faute d’après les premiers utilisateurs

La Livebox 6 est entrée dans les premiers foyers, quelques jours après son officialisation. Tient-elle ses promesses ? Allons-voir tout ça de plus près.

La Livebox 6 a été annoncée, et elle est déjà disponible. Pour rappel, cette nouvelle box internet peut être décrite comme un vrai rattrapage de la part d’Orange. Premièrement, C’est moins bien que SFR et Free, ces FAI proposent des débits (théoriques) symétriques pouvant monter jusqu’à 8 Gb/s avec des technologies 10G-EPON pour Free et XGS-PON pour SFR. Néanmoins, Orange a équipé sa box de connectiques solides, 4 pouvant proposer un débit allant jusqu’à 1 Gb/s et un dernier qui monte — théoriquement — jusqu’à 2,5 Gb/s, pour 800 Mb/s en upload (et jusqu’à 1 Gb/s pour les Pro).

Deuxièmement, la Livebox 6 est une box compatible WiFi 6E. Cette nouvelle norme repose sur l’utilisation de la bande 6 GHz (en plus des traditionnelles bandes 2,4 et 5 GHz), peu encombrée et donc plus rapide, plus fluide et plus fiable dans les logements comprenant un très grand nombre d’appareils connectés.

Commercialisée au lendemain de sa présentation, la Livebox 6 est déjà installée au sein de foyers. On peut donc découvrir de premiers retours d’utilisateurs, qui ont également été relayés par Univers Freebox.

Des débits à la hauteur des attentes

Comme tous les technophiles, la première chose que vous allez faire une fois la box installée est de lancer un speedtest. Pour ceux qui ne connaissent pas ce type d’outil, il s’agit d’un test qui mesure la vitesse de transfert de données entre votre appareil et un serveur distance, ces tests indiquent généralement la latence, le débit descendant (download) et le débit montant (upload).

Pour aller plus loin

Comment tester la vitesse de votre connexion Internet

C’est d’autant plus simple que la Livebox 6 affiche les débits directement sur son écran intégré en encre électronique.

On peut ainsi découvrir des débits qui vont de 1800 Mb/s à plus de 2100 Mb/s en débit descendant et jusqu’à 700 Mb/s en débit montant. Lorsque vous vous branchez au port Ethernet 2 Gb/s, les débits mesurés peuvent même être supérieurs aux promesses d’Orange. Plus de 2100 Mb/s en débit descendant et plus de 800 Mb/s en débit montant, plusieurs captures d’écran de speedtest montrent les performances de la box internet. Il faut néanmoins se brancher en câble Ethernet et avoir du matériel compatible, y compris le câble.

Très content des débits offerts par ma nouvelle #Livebox6 reçue vendredi dernier en remplacement de la 5. Wahou ! @Orange_France pic.twitter.com/4LMnxQjvcG — Didier Méance 🔌🔋🚙 (@dmeance) April 14, 2022

Passage à la Livebox 6, un peu de recâblage…

ça marche bien :)

Promesse 2 Gb down / 800mb up tenue avant /apres :) pic.twitter.com/xaOYc6yc54 — Nicolas Savides (@NicoSavides) April 14, 2022

Si vous avez un appareil mobile compatible Wi-Fi 6E compatible, comme le Galaxy S22 Ultra, il est également intéressant de tester les performances de cette norme de réseau sans fil. Comme vous pouvez le voir ci-dessus, on peut s’attendre à des débits au-delà du Wi-Fi 5 et du Wi-Fi 6, un utilisateur Twitter a mesuré 1700 Mb/s en débit descendant et 700 Mb/s en débit montant.

Avec le Wi-Fi 6e via Orange livebox6 (Samsung S22 Ultra 5g), qui est compatible. pic.twitter.com/QjT0vgLOCd — Nova4593 (@Nova4593) April 11, 2022

Tout n’est pas parfait

Julien Jay, ancien rédacteur en chef de Clubic, s’est procuré une Livebox 6 et a livré ses premiers retours sur la plateforme Medium.

Ce qui frappe sur cette Livebox c’est la relative simplicité de sa mise en route et depuis sa grande stabilité notamment face à une Livebox 5 (…) Je ne note aucun problème notable à signaler et mes périphériques parfois capricieux comme l’imprimante ou certains objets IoT sont tous accessibles et fonctionnels sans le moindre souci. (…) Côté Wi-Fi, les différents appareils Wi-Fi 6 testés remontent généralement un débit autour des 660 Mbps max en réception, dans les 300 Mbps pour la partie couverte par le répéteur ce qui est pour le coup un peu décevant (et bien en deçà des prestations d’un kit Orbi par exemple). (…) S’il est encore un peu tôt pour conclure, et en dehors du Wi-Fi 6E, c’est un grand oui pour cette Livebox 6 qui propose de bien meilleures prestations que la Livebox 5 qu’elle supplante. Quant à la box en elle-même, elle ne semble pas chauffer outre mesure ce qui est assez positif.

Il évoque un problème avec le Wi-Fi 6E qui semble bugué, ce qui pourrait être corrigé grâce à ses mises à jour logicielles OTA. En effet, le Wi-Fi 6E se désactive au bout de quelques minutes, les appareils basculent alors en Wi-Fi 6. D’après lui, Orange pourrait même augmenter le débit maximal proposé, l’ONT intégré est à 2,5 Gbps. Ce qui laisse un peu de marge pour revoir la gamme d’offres.

Autre problème qu’il soulève, toujours lié au Wi-Fi 6E : les accessoires, les répéteurs Wi-Fi et la box TV ne sont pas compatibles avec cette norme. De plus, l’application mobile Orange et moi n’est pas tout à fait finalisée, les fonctions héritées de Ma Livebox n’ont pas toutes été migrées. Enfin, dernière critique qui pourrait être une évolution possible : le mode économie d’énergie coupe tout sauf le téléphone branché… ce qui limite l’utilisation de la box. Un mode économie d’énergie qui désactive l’écran et les LED, et qui bride les débits, aurait été bien plus utile selon Julien Jay.

Notons cependant qu’Orange semble avoir livré une copie presque parfaite, ce qui différencie déjà l’opérateur historique de son concurrent Free. En effet, le trublion du secteur a l’habitude de commercialiser des produits qui ne sont pas finalisés, souvent bugués, avec des fonctions que l’on peut attendre plusieurs mois.

Un tarif salé pour la meilleure des box Orange

Pour le moment, la Livebox 6 est uniquement proposée avec un forfait onéreux : l’offre Livebox Max. 34,99 euros par mois les 12 premiers mois, puis 54,99 euros par mois ensuite, ce n’est clairement pas donné.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.