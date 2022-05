Orange se lance dans la vente de smartphones reconditionnés : suivez le live-shopping de ce soir

Orange va proposer de plus en plus régulièrement des offres sur les smartphones reconditionnés de sa boutique en ligne. Pour l’occasion, l'opérateur tiendra un live ce soir pour revenir sur le reconditionnement de ses appareils et mettre en avant les offres du moment.

Vous pouvez déjà inscrire une croix dans vos agendas : ce jeudi soir, à 19 heures, Orange tiendra une conférence en live — un live-shopping pour être exact — consacré à ses dernières offres sur les smartphones reconditionnés.

Ce live sera animé par la conseillère Orange Kathleen et par le youtubeur Nicolas Catard. Ensemble, ils présenteront les meilleurs smartphones reconditionnés vendus par Orange. Une prise en main des smartphones sera réalisée en live et il sera possible de poser des questions en direct. Tout le long de ce live-shopping, un concours avec des lots à gagner sera organisé.

Le liveshopping @Orange_France spécial smartphones réconditionnés, c’est dans 2 jours ! Il y aura des super promos et des cadeaux à gagner 😁

Pour assister à ce live shopping, rien de plus simple, il suffit de se rendre sur cette page. Elle permet soit de regarder l’événement en live, soit de s’inscrire afin d’être notifié par SMS quand il commencera.

Quels seront les smartphones reconditionnés présentés par Orange ?

Kathleen et Nicolas Catard répondront non seulement aux questions que l’on peut se poser lorsque l’on achète un smartphone reconditionné, mais vont également présenter les meilleures affaires à réaliser sur la boutique Orange. Trois smartphones « stars » seront au centre des débats.

L’iPhone XR reconditionné, tout d’abord. Il bénéficie actuellement d’une belle remise immédiate de 70 euros sur la boutique en ligne Orange. C’est l’un des meilleurs rapports qualité-prix d’Apple, qui bénéficie qui plus est d’un suivi des mises à jour exemplaire.

Le Samsung Galaxy S10 reconditionné, ensuite. Malgré ses trois années d’existence, il reste un smartphone Android recommandable actuellement. Son design est réussi, son appareil photo tient encore parfaitement la route et Samsung l’a mis à jour vers Android 12 en début d’année. Il bénéficie de plus d’une remise immédiate de 30 euros actuellement.

L’iPhone 8 reconditionné pour finir. C’est tout simplement un excellent premier prix pour un appareil Apple. Parfait pour équiper un collégien ou un lycéen comme premier smartphone, d’autant plus que lui aussi bénéficie (encore !) des dernières mises à jour logicielles d’Apple. Comme le Galaxy S10, il a aussi droit à 30 euros de remises immédiates en ce moment.

Quels sont les avantages de prendre un smartphone reconditionné chez Orange ?

Le reconditionné commence doucement, mais sûrement à entrer dans les mentalités des Français. Il s’agit de produits qui ont déjà été déballés ou utilisés par un précédent utilisateur et qui ont été remis à neuf par un spécialiste de l’électronique.

Pour ses smartphones reconditionnés, en l’occurrence, Orange s’appuie sur deux experts de la seconde vie mobile : Cadaoz et Recommerce, pour tester, remettre à neuf, réinitialiser et repackager les produits. Ce sont également eux qui s’occupent d’estimer l’état du téléphone, noté par un grade. Jusqu’à 46 points de contrôle sont effectués.

Avec le grade A+ : les produits peuvent présenter quelques microrayures sur la coque et/ou l’écran (non visibles sur écran allumé)

Avec le grade A : les produits peuvent présenter quelques traces d’utilisation non prononcées sur la coque et/ou l’écran (non visibles sur écran allumé)

Acheter un smartphone reconditionné a un double avantage. D’une part, cela permet de faire des économies puisque ces smartphones sont vendus 20 à 40 % moins chers que leurs homologues neufs.

D’autre part, c’est faire un geste pour l’environnement. Donner une seconde vie à un smartphone évite les déchets électroniques inutiles. Surtout dans le cas des smartphones cités plus haut, qui sont capables, grâce à leurs performances et leurs mises à jour logicielles, de tenir encore quelques longues années.

Comment suivre ce live-shopping et poser vos questions ?

Ce live se veut le plus accessible possible : il sera disponible directement sur le site d’Orange, sans inscription, et les spectateurs pourront poser leurs questions directement aux deux animateurs grâce au chat.

Pendant ce Live Shopping, la vidéo apparaîtra au milieu de l’écran, accompagnée d’un chat à gauche et des produits présentés sur la droite. Si un smartphone ou une offre vous intéressent, il suffit de cliquer dessus. Vous serez alors renvoyé vers la fiche de présentation dans la boutique Orange.

