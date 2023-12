Une box 5G à la maison ? Orange lance son nouveau forfait, mais il y a mieux

Grâce à la sortie de la dernière box 5G d'Orange, la 5G s'offre comme une solution alternative pour ceux qui souffrent d'une connexion ADSL lente ou qui n'ont pas accès à Internet.

La 5G fait son grand retour dans les foyers avec la dernière offre d’Orange. L’opérateur français vient de lancer un nouveau forfait qui mise sur la technologie 5G. Mais, est-ce vraiment la meilleure option disponible sur le marché ?

Les meilleurs forfaits 5G Forfait Mobile B&You

130 Go 5G Appels illimités 130 Go en France 6917 sites 5G 3,5 GHz

11261 sites 5G/4G partagé 13,99€ 16,99€ Découvrir SFR Forfait Mobile 5G

100 Go Appels illimités 100 Go en France 6976 sites 5G 3,5 GHz

6790 sites 5G/4G partagé 15,99€ 30,99€ Pendant 6 mois Découvrir Free Forfait 4G et 5G

250 Go Appels illimités 250 Go en France 5205 sites 5G 3,5 GHz

17979 sites 5G/4G partagé 19,99€ Découvrir Tous les forfaits 5G

Le nouveau forfait 5G d’Orange et ses limites

Orange a récemment introduit son forfait 5G box, juste après avoir lancé son offre par satellite. Cette offre inclut une box spécialement conçue par Orange, baptisée « Flybox », ainsi qu’un accès illimité à Internet. Proposé à 42,99 euros par mois, ce forfait impose néanmoins des frais d’activation de 30 euros et inclut la location de la box.

Cependant, cette offre présente des restrictions significatives. La plus notable est la limite de 12 heures de connexion par session. De plus, l’envoi de SMS est facturé : 0,10 € en heures creuses et 0,13 € en heures pleines.

Au niveau des performances, le forfait promet des vitesses de téléchargement allant jusqu’à 1 Gbit/s, en fonction de la couverture. Comparativement, il est plus coûteux de 4 € que la formule 4G Home d’Orange, mais moins cher de 7 € que l’offre satellitaire de l’opérateur. Pour 5 € supplémentaires par mois, les clients peuvent également accéder au bouquet TV d’Orange et bénéficier de réductions sur cinq forfaits téléphoniques.

Performances et éligibilité : ce qu’il faut savoir

La box 5G d’Orange promet des vitesses de téléchargement impressionnantes : jusqu’à 250 Mbit/s, et 10 Mbit/s en téléversement. En comparaison, une connexion ADSL typique offre seulement 17 Mbit/s en téléchargement et 2 Mbit/s en téléversement.

Le débit maximal théorique varie en fonction de la technologie de connexion : jusqu’à 150 Mbit/s en 4G, 655 Mbit/s en 4G+ ou 5G sur la bande des 2,1 GHz, et 1 Gbit/s en 5G sur la bande des 3,5 GHz. Évidemment, cela dépend de la couverture disponible du réseau Orange chez vous.

Enfin, il est important de noter que l’offre est soumise à éligibilité. En fonction de votre adresse postale, l’abonnement peut être disponible ou non.

Des alternatives à considérer

Bien que l’offre d’Orange soit une alternative intéressante si vous avez une connexion internet à la ramasse, elle n’est pas sans concurrence.

Pour aller plus loin

Passer de l’ADSL à la 4G : notre guide pour booster sa connexion à la maison

Une option intéressante est l’achat d’une box 5G personnelle couplée à un forfait mobile adapté. Cette solution peut s’avérer moins coûteuse, à condition de vérifier au préalable la couverture réseau des différents opérateurs. Si vous arrivez à coupler une box TP-Link à 300 euros avec un forfait Free mobile (illimité) à 10 euros par mois, vous pourrez vous y retrouver.

Pour aller plus loin

4G fixe à la maison : quels forfaits et quelles box en 2020 ?

De plus, l’alternative Starlink, proposée par SpaceX, mérite également d’être considérée. Bien qu’encore relativement nouvelle, cette technologie satellite promet des débits élevés et une couverture globale, ce qui peut être une solution viable pour ceux qui vivent dans des zones mal desservies par les réseaux traditionnels.