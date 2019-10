Les débits de la Livebox 5 ont été révélés un peu en avance, dévoilant ainsi que la nouvelle box d’Orange permettra d’atteindre des débits théoriques de 2 Gb/s. On est encore loin des 10 Gb/s de certains.

C’est le 9 octobre qu’Orange dévoilera son nouveau boitier internet, la Livebox 5. Pour l’heure, on ne connait pas encore tous les détails, mais Orange parle de box « écoresponsable » et promet qu’elle sera « plus performante, notamment pour couvrir le domicile des abonnés et améliorer le Wi-Fi », laissant présager l’arrivée du Wi-Fi 6. Pour ce qui est des débits maximum en revanche, c’est une autre histoire.

Sur son site, Orange a publié par erreur des informations concernant les débits de sa future Livebox 5. Si la page a été retirée depuis, un screenshot a permis de garder une trace de cette erreur et des débits théoriques proposés par la future box internet d’Orange à son lancement.

On peut constater que le débit de la Livebox 5 est doublé avec une offre Up, permettant d’atteindre 2 Gb/s en descendant et 600 Mb/s en montant. À l’heure actuelle, avec une Livebox 4, les débits proposés sur les forfaits Up sont de 1 Gb/s en descendant et 300 Mb/s en montant.

Pas de 10 Gb/s

Comme SFR avec sa Box 8, Orange a donc décidé lui aussi de faire l’impasse sur le 10 Gb/s. Un point dont on pouvait se douter sachant que Fabienne Dulac, directrice générale d’Orange France, avait déjà annoncé que la box ne proposerait pas « de rupture technologique avec la Livebox 4 ». Free reste donc le seul des 4 grands FAI sur ce créneau avec sa Delta (qui propose en réalité un débit théorique de 8 Gb/s, rappelons-le).

Par ailleurs, le débit de 2 Gb/s est disponible à la box et est donc partagé. Comprenez par là que 2 appareils connectés en Ethernet pourront profiter d’un débit de 1 Gb/s en simultané, mais qu’il sera impossible d’atteindre une telle vitesse sur un seul et même appareil.

Beaucoup rappelleront que le 10 Gb/s n’a pas vraiment de sens aujourd’hui, notamment parce que de tels débits ne sont pas pleinement exploités aujourd’hui. Il est dommage néanmoins de se limiter dès aujourd’hui, d’autant que l’on garde souvent une box internet pendant plusieurs années. Avoir l’accès au 10 Gb/s aujourd’hui permettrait de ne pas avoir à changer de box lorsque toutes les infrastructures permettront d’en profiter au maximum. Ne pas avoir à changer de matériel n’est pas le meilleur moyen d’être écoresponsable ?