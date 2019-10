La 5G approche et le patron d'Orange, Stephane Richard a accordé une interview sur le sujet à France Info.

Le marché des télécoms s’apprête à basculer dans la 5G, un changement de génération forcément très attendu. Stephane Richard, le PDG d’Orange, était interrogé sur le sujet par France Info.

Un changement de prix potentiel

Dans cette émission de radio très grand public, il commence par rappeler les bénéfices de la 5G comme l’augmentation du débit, mais surtout la baisse drastique de la latence.

Mais le plus intéressant est sans doute quand la journaliste demande « est-ce que l’abonnement Orange va devenir plus cher ? ».

Il commence par rappeler que la 5G représente un gros investissement pour un opérateur, entre l’achat des fréquences et le déploiement du réseau, sous-entend qu’il va bien falloir le rentabiliser. Il indique cependant « je ne pense pas qu’on puisse dire que la 5G sera plus chère ». Il poursuit « mais, est-ce qu’on donnera plus de volume de data pour un peu plus cher, c’est ça la question ».

Ce qu’il faut comprendre, et il le confirme lui-même c’est que « à service et à quantité (de data) égale, la 5G ne sera pas plus chère que la 4G ». Mais il est fort probable que l’opérateur annonce une augmentation de ce volume de data pour accompagner la 5G, et ainsi justifier une augmentation du prix de l’abonnement. On comprend avec cette réponse qu’il n’y aura probablement pas au lancement de forfaits avec les mêmes volumes de data qu’aujourd’hui, pour éviter une comparaison directe du prix de la 4G et de la 5 G.

Sur le sujet, Qualcomm annonçait récemment que les opérateurs n’avaient plus d’excuse pour ne pas proposer de forfaits à data illimitée avec la 5 G.

De son côté, Xavier Niel avait déjà indiqué que le lancement de la 5G ne devrait pas faire évoluer les tarifs de Free Mobile.