Panasonic lance des TV OLED qui s’adaptent à l’éclairage de votre pièce

Les Panasonic HZ1000 et HZ1500 accompagnent le haut de gamme HZ2000. Comme leur grand frère, ils intègrent la technologie Dolby Vision IQ, ainsi que toutes les normes HDR en plus de dalles OLED.

Il y a un peu plus d’un mois, lors du CES 2020 de Las Vegas, Panasonic dévoilait officiellement le HZ2000, son nouveau téléviseur OLED. Un téléviseur qui a la particularité d’être l’un des tout premiers sur le marché à embarquer la nouvelle technologie Dolby Vision IQ qui permet d’adapter la luminosité de l’écran non seulement à celle de la scène, mais également celle de la pièce dans laquelle il est posé.

Panasonic a annoncé ce mardi l’arrivée de deux autres téléviseurs OLED également compatibles avec cette technologie et attendus à un tarif plus agressif, les Panasonic HZ1500 et HZ1000.

Le Panasonic HZ1500 profite, comme le HZ2000, d’une technologie audio avec des haut-parleurs envoyant le son vers le plafond pour qu’il se reflète et donne une meilleure immersion audio. Il ne s’agit cependant pas d’une compatibilité Dolby Atmos, mais d’une simple fonction baptisée « 360° Soundscape » d’une puissance 80W au total. Le téléviseur utilise par ailleurs lui aussi une dalle OLED compatible avec les principaux standards HDR du marché, qu’il s’agisse du HDR10+ ou du Dolby Vision. De quoi permettre de profiter d’une meilleure plage dynamique, quel que soit le support de lecture.

De son côté, le Panasonic HZ1000, plus accessible, profite lui aussi des technologies HDR, d’une dalle OLED et d’un processeur HCX de dernière génération, identique à celui de ses ainés. Il ne propose cependant pas un son à 360 degrés.

Cette en France n’est cependant toujours pas l’occasion pour Panasonic de dévoiler les tarifs de ses trois nouveaux téléviseurs, tous disponibles en 55 et 65 pouces. Si l’on ignorait le mois dernier le tarif du Panasonic HZ2000, on n’en sait toujours pas davantage. On peut cependant s’attendre à un lancement au cours du premier semestre, puisque l’été verra arriver les Jeux olympiques et l’Euro 2020, deux événements sportifs sur lesquels les constructeurs de téléviseurs comptent particulièrement pour écouler leurs nouveaux modèles.