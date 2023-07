Peugeot baisse temporairement le prix de sa e-308 électrique pour mieux rivaliser avec Tesla

Peugeot met en place une offre promotionnelle jusqu'à la fin du mois d'août sur sa nouvelle e-308 électrique. Les clients peuvent donc profiter d'une belle offre leur permettant de repartir avec un exemplaire à 34 300 euros. De quoi rivaliser avec la Tesla Model 3 sur le papier, car dans les faits tout n'est pas si rose.

Depuis la guerre des prix lancée par Tesla en début d’année, tous les constructeurs se battent pour réduire leurs tarifs et proposer des offres attrayantes aux clients. Le groupe Stellantis ne fait pas exception, alors que Citroën a mis en place une remise sur sa ë-C4, tandis que la Fiat 500e profite d’un bonus écologique plus généreux. Mais ce n’est pas tout.

Une belle offre promotionnelle

Chez Peugeot aussi, on se montre généreux avec les clients. Quelques mois plus tôt, le constructeur mettait en place une offre sur sa e-208, uniquement en location. La citadine est accessible moyennant 150 euros par mois avec des conditions assez strictes, notamment pour le kilométrage. Mais le constructeur ne s’arrête pas là, bien au contraire.

Ce dernier fait à nouveau parler de lui, avec cette fois-ci une offre promotionnelle sur un autre modèle. Il s’agit de la Peugeot e-308, à peine lancée en concessions et qui profite déjà d’une belle remise. Celle-ci est visible sur le site du constructeur, qui propose la compacte électrique pour seulement 34 300 euros. Le but ? Rivaliser avec la Tesla Model 3 qui démarre à partir de 41 990 euros.

Mais vous vous doutez bien que ce prix avantageux, qui permet toujours à la Française de profiter du bonus écologique n’est pas sans conditions. Cependant, il est vrai que Peugeot fait cadeau aux clients de 1 420 euros de remise. Une belle baisse de prix, qui s’accompagne d’une réduction de 3 000 euros. Mais il s’agit en fait d’une prime reprise, c’est à dire qu’elle ne s’applique que si vous faites racheter votre ancienne voiture par le constructeur.

Si c’est le cas, vous pouvez profiter d’une remise de 4 420 euros sur la compacte électrique. Ce qui fait baisser son prix à 41 300 euros dans sa version Allure. Mais comment arriver au tarif indiqué sur le site ? Et bien il faut savoir que celui-ci prend aussi en compte le bonus écologique de 7 000 euros. Or, celui-ci n’est réservé qu’aux ménages les plus modestes et est sous conditions de revenus.

Une offre intéressante ?

Mais ce n’est pas tout, car le constructeur propose aussi jusqu’à 4 400 euros d’avantage client sur sa compacte. Mais là encore, ce montant se compose de 3 000 euros de prime reprise, ce qui implique de se débarasser de son ancienne voiture. Reste à savoir si cela est plus intéressant que la prime à la conversion par exemple, dont le barème varie selon la situation fiscale des ménages.

Enfin, Peugeot propose aussi sa 308 électrique en location, moyennant un loyer mensuel de 250 euros. Mais attention, car cette offre inclut également quelques conditions à connaître avant de se lancer. Il faut en effet prendre en compte le premier loyer de 4 200 euros, tandis que le bonus écologique de 5 000 euros déjà inclus, ainsi que la prime à la conversion de 2 500 euros. Par ailleurs, cette promotion concerne un contrat de 36 mois, avec 500 kilomètres par mois.

Si la Peugeot e-308 se veut donc plus abordable que la Tesla Model 3, est-ce une vraie bonne affaire pour autant ? À vrai dire, pas forcément. Car la compacte tricolore reste tout de même un cran en dessous en termes de performances par rapport à la berline américaine. La Française se contente en effet d‘un petit moteur électrique de 156 chevaux et 260 Nm de couple tandis que la Model 3 Propulsion affiche 269 chevaux.

La compacte de Sochaux embarque une batterie de 54 kWh, qui lui offre une autonomie tournant autour des 400 kilomètres selon le cycle WLTP. Ce qui est largement suffisant, contrairement à ce que beaucoup pensent. Mais la Tesla reste tout de même un cran au-dessus, puisqu’elle peut parcourir 510 kilomètres en une seule charge. La Peugeot e-308 demande environ 30 minutes pour charger de 10 à 80 %, à une puissance de 100 kW.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.