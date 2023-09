Peugeot 308 électrique : une réponse à la guerre des prix face à Tesla

C'est confirmé : Peugeot baisse le prix de sa 308 électrique, une fois pour toutes.

Depuis que Tesla a ouvert les hostilités en matière de baisse de prix, les constructeurs historiques sont dans l’obligation de suivre le mouvement.

Face à ce géant de la mobilité électrique, le groupe Stellantis ne pouvait pas rester les bras croisés. Citroën a réagi en offrant une remise sur la ë-C4 et Fiat a misé sur un bonus écologique plus alléchant pour la 500e. Peugeot, quant à lui, s’aligne dans cette stratégie, mais avec une spécificité : la e-308.

La e-308 de Peugeot : d’une polémique à une offre remisée

Il est clair que le lancement de la Peugeot e-308 n’a pas été des plus lisses. Critiquée pour son tarif jugé trop élevé en juin, la marque au lion a dû jouer sur les promotions pour rester dans la course, notamment face à la Renault Mégane E-Tech et la Tesla Model 3. Cette politique tarifaire a finalement conduit à une baisse durable des prix de 1 800 €.

Aujourd’hui, la version Allure est affichée à 43 900 euros et la GT à 46 400 euros. En tenant compte du bonus écologique (variant selon les revenus), la e-308 semble avoir un avantage sur le papier face à la Tesla Model 3, en particulier après son restylage. De plus, chez Peugeot, le client a la possibilité de négocier, ce qui n’est pas le cas chez Tesla.

Performance et autonomie : le duel Peugeot-Tesla

Si sur le front tarifaire, la Peugeot e-308 semble gagner en attractivité, qu’en est-il de ses performances ? Malheureusement, c’est là que le bât blesse. Avec son moteur de 156 chevaux et 260 Nm de couple, elle est nettement en retrait face à la puissance affichée par la Tesla Model 3 Propulsion et ses 269 chevaux.

Côté autonomie, la e-308, avec sa batterie de 54 kWh, propose jusqu’à 400 km selon le cycle WLTP. C’est un chiffre honorable, mais qui reste en deçà des 510 km de la Tesla Model 3. En termes de recharge, la e-308 se montre plutôt performante en nécessitant environ 30 minutes pour passer de 10 à 80 % sur une borne de 100 kW.

