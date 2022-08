Ce TV 4K Philips 65 pouces (Ambilight) est à un super prix après 23 % de remise

Pour créer une ambiance cinéma à la maison, rien de mieux que les TV Philips avec Ambilight. Ils donnent vie à vos contenus et offrent une meilleure immersion. Pour en profiter, le modèle de 65 pouces est en promotion à 579 euros contre 749 euros.

La plupart des téléviseurs se ressemblent, mais s’il y en a bien un qui se différencie de la concurrence, c’est le constructeur Philips grâce à sa fonction Ambilight. Ses téléviseurs procurent une meilleure immersion et rendent vos contenus plus dynamiques grâce à un halo lumineux. Certes le modèle 65PUS7956/12 ne dispose pas de dalle OLED ou QLED, mais elle est de très bonne qualité et jouit de cette technologie. Mieux encore, aujourd’hui ce TV de 65 pouces est 170 euros moins cher.

Les points clés de ce TV

Un écran immersif d’une diagonale de 65 pouces.

Compatible 4K, HDR10+, Dolby Vision/Atmos.

Quelques fonctionnalités gaming et l’OS Android TV.

Petit plus : la technologie Ambilight.

Proposé à 749 euros, le TV Philips 65PUS7956/12 voit son prix baisser de 170 euros et s’affiche à présent à 579 euros sur le site Rue du Commerce.

Pour un maximum d’immersion

Avec le modèle 65PUS7956/12, il vous faudra prévoir suffisamment de place pour accueillir ce grand téléviseur, car il en impose avec sa diagonale de 65 pouces. Il reste adapté à tout type d’intérieur, que ce soit accroché à un mur ou posé sur un meuble TV grâce à ses pieds. Face à cette grande dalle, on retrouve le savoir-faire de Philips qui mise sur la sobriété et l’élégance.

Sa grande diagonale est plus que confortable pour profiter de ses séries et ses films dans les meilleures conditions. D’autant plus que ce téléviseur propose une définition 4K, ainsi que les compatibilités HDR10+, Dolby Vision ou encore le Dolby Atmos pour un son vaste et immersif. Il embarque aussi le puissant processeur Philips P5, qui s’occupera d’upscaler tous vos contenus en 4K.

Mais l’une des principales qualités, c’est bel et bien sa prise en charge de la fonction Ambilight, propre à la marque. Cette technologie donne artificiellement plus de profondeur à l’image diffusée par le TV grâce à un halo lumineux projeté sur le mur. Les nuances colorées s’adaptent même au programme visionné, ce qui ne fera que renforcer l’immersion lors des soirées cinéma ou séries. Cela fait toujours son petit effet.

Un OS d’une grande fluidité

Cette référence tourne sous Android TV. Cet OS permet de naviguer très facilement dans les menus, mais il permet surtout d’avoir accès au catalogue Google Play Store. On y retrouve les applications phares comme Netflix, Prime Video ou Disney+. Il intègre nativement la fonctionnalité Chromecast pour diffuser simplement du contenu sur l’écran depuis votre smartphone, tablette ou navigateur Chrome. Les assistants vocaux sont également de la partie, pour pouvoir contrôler votre téléviseur avec votre voix.

Ce TV n’est, en revanche, pas destinée aux gamers les plus exigeants. Certes, on retrouve un port HDMI 2.1, mais celui-ci autorise seulement le VRR et l’ALLM pour jouer sans latence. Pas de 120 Hz donc, car la dalle est bloquée à 60 Hz. Au niveau de la connectique, on retrouve un port antenne TV, trois ports HDMI 2.0, un port Ethernet, deux ports USB, un port jack et un port optique.

Plutôt intéressé par de l’OLED ?

Si la technologie OLED vous plaît davantage, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleures TV OLED en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.