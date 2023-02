Pour le sport, Philips lance un casque et des écouteurs à la pointe des technologies Bluetooth

Philips a dévoilé un casque à conduction osseuse et des écouteurs sans fil pour le sport, avec une compatibilité Bluetooth multipoint et le support du nouveau codec LC3.

C’est le grand déballage chez Philips. Alors que le constructeur néerlandais a présenté ses casques et écouteurs haut de gamme, les Fidelio T2 et Fidelio L4, il n’en a pas fini avec ses produits audio. Durant son événement annuel organisé à Amsterdam, la firme a également levé le voile sur plusieurs produits audio dédiés aux sportifs, les Philips TAA5508 et TAA5608.

Ces deux nouveaux produits sont les dernières nouveautés de la gamme GO Sport de la marque néerlandaise et se présentent sous deux formes distinctes. Derrière ces noms pour le moins abscons se cachent en fait des écouteurs sans fil, les Philips Go A5508, et un casque à conduction osseuse, le Philips Go A5608.

Un casque et des écouteurs Bluetooth multipoint avec support du codec LC3

Les écouteurs Philips Go A5508 sont spécifiquement dédiés au sport. Ils profitent de transducteurs de 8 mm de diamètre et d’une compatibilité avec le Bluetooth 5.3, mais également avec le nouveau codec LC3 intégré au profil Bluetooth LE Audio. Plus original pour des écouteurs conçus pour le sport, ils sont dotés d’une fonction de réduction de bruit active. Les écouteurs sont par ailleurs compatibles avec le Bluetooth multipoint pour les utiliser en même temps avec un smartphone et avec un ordinateur. Concernant l’autonomie, Philips annonce que ses écouteurs Go A5508 peuvent fonctionner pendant sept heures consécutives avec la réduction de bruit — avec 21 heures supplémentaires grâce au boîtier. Enfin, ils sont naturellement certifiés contre la sueur et les éclaboussures grâce à une certification IPX5.

Concernant le casque à conduction osseuse, le Philips Go A5608, il s’agit d’un casque au format tour de cou, à l’instar de ce que propose la marque Shokz. On a affaire ici à un casque dont les transducteurs reposent sur les tempes afin de ne pas obstruer le canal auditif et percevoir encore son environnement. Par ailleurs, le casque intègre également une LED au dos afin d’être visible en extérieur. On va également retrouver du Bluetooth 5.3, le codec LC3, une autonomie de six heures, une connexion multipoint et une certification IPX5.

Pour l’heure, Philips n’a pas annoncé le tarif de son casque à conduction osseuse et de ses écouteurs sans fil. La marque néerlandaise se contente par ailleurs d’annoncer une disponibilité « cette année », sans davantage de précision pour l’instant.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.