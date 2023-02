Philips OLED+908 et OLED808 : un pic de luminosité incroyable grâce à la technologie META

Philips vient de présenter ses nouvelles gammes de téléviseurs pour l’année 2023. Celles-ci se composent de deux séries : la plus haut de gamme OLED+908 et, juste en dessous, la série OLED808. La première profite d’une dalle embarquant la technologie META avec une couche de microlentilles et la deuxième utilise une dalle OLED_EX de l’année dernière. Philips promet un pic de luminosité de 2100 cd/m² et une disponibilité à l’automne.

Chaque année, dans le domaine des téléviseurs, on gagne un peu plus de luminosité, plus particulièrement sur les modèles OLED. Ceux-ci tentent de rivaliser face aux écrans LCD, plus lumineux et dont on peut plus facilement profiter dans des pièces très éclairées. Chaque fabricant promet toujours plus, à l’instar de Philips avec ses nouvelles gammes de TV OLED 2023.

La marque commercialisera à l’automne deux nouvelles séries : OLED+908 et OLED808. La principale différence entre les deux réside dans le fait que la première utilise une dalle OLED MLA livrée par LG Display avec la technologie META. Celle-ci utilise des milliards de microlentilles et un algorithme pour augmenter la luminosité de la dalle, ce qui se traduit par un pic de luminosité supérieur aux générations précédentes. Philips a notamment pu nous en faire la démonstration, sur des prototypes.

Série OLED+908 à gauche et OLED+907 à droite Série OLED+908 à gauche et OLED+907 à droite

LG propose aussi cette technologie sur les modèles G3 et M3. Notez que la série MZ2000 de Panasonic en profite également. Philips, de son côté, annonce une valeur de 2100 cd/m², sans plus de précision sur les conditions de la mesure. Il s’agit très certainement du mode Dynamique qui ne propose pas une bonne fidélité des couleurs. Les modes Filmmaker ou Cinéma devraient afficher des pics de luminosité bien moindre. Nous vérifierons cela lors de nos tests.

La deuxième série, OLED808 utilise une dalle OLED_EX, de l’année dernière. Nous avions mesuré une valeur de 840 cd/m² pour le Philips 55OLED937, ce que pourrait proposer les TV OLED808.

Plus haut de gamme, le système audio de la série OLED+908 est composé d’un système Bowers & Wilkins 3.1 canaux avec une puissance totale de 80 watts. Il est équipé de 6 haut-parleurs orientés vers le spectateur, dont une voie centrale, et d’un subwoofer associé à 4 membranes passives installées à l’arrière de l’écran. Son design est plutôt élégant avec des bords métalliques extrêmement fins et une partie inférieure légèrement inclinée vers le haut et biseautée recouverte d’un tissu Kvadrat Audiomix.

Le pied est central, peu large à l’avant, mais un peu plus à l’arrière tout en autorisant une installation sur un petit meuble, même pour une grande taille. La série OLED+908 est proposée en 55, 65 et 77 pouces. Les deux premiers utilisent un pied qui peut pivoter de plusieurs degrés vers la droite ou la gauche pour trouver l’angle idéal, ce qui n’est pas le cas pour le modèle de 77 pouces utilisant deux pieds.

Le pied central du téléviseur qui permet de pivoter l’écran. La barre de son recouverte d’un tissu. Le pied central et le tissu qui recouvre la barre de son. À l’arrière.

Sur la série OLED808, la partie audio s’appuie sur un système 2.1 pour 70 watts (50 watts pour le modèle de 42 pouces). Cette série propose un design simple avec un cadre en métal foncé. Là aussi, le pied est central autorisant le pivotement de l’écran vers la gauche ou vers la droite. Cette série est déclinée en différentes tailles de 42, 48, 55, 65 et 77 pouces.

Nouvelle puce Philips P5 de 7e génération aux commandes, HDMI 2.1 et de nouveaux menus plus simples

Les téléviseurs Philips OLED+908 et OLED808 sont animés par le processeur Philips P5 AI de 7e génération qui intègre une version V2 de la technologie Ambiant Intelligence, qui permet d’ajuster en temps réel la luminosité, le gamma et la colorimétrie en fonction des conditions d’éclairage. Le modèle est équipé de plusieurs entrées HDMI, dont 2 sont compatibles avec les technologies VRR, ALLM, G-Sync, Freesync Premium et Dolby Vision Ultra HD jusqu’à 120 Hz.

Tous les modèles 2023 des séries Philips OLED+908 et OLED808 sont animés par le système Google TV. Philips a simplifié l’accès à certains réglages, dont ceux qui permettent de modifier le mode d’image. Désormais, il faut deux pressions pour les changer. En outre, les menus n’occupent plus autant d’espace à l’écran que précédemment. On peut enfin visionner l’intégralité ou presque de l’image, ce qui permet de faire des réglages plus précis.

Ils sont livrés avec une nouvelle télécommande rechargeable via USB-C et dotée d’un système de rétroéclairage pour une identification facile des touches dans l’obscurité. Celle-ci est dorénavant dépourvue de touches numériques, mais aussi beaucoup plus compacte. Elle utilise deux boutons spécifiques, en hauteur et qui peuvent basculer vers l’avant ou l’arrière, ou être enfoncés, pour changer de chaine ou gérer le volume, faisant penser à ceux que Samsung utilise pour ses télécommandes des modèles haut de gamme.

Bien entendu, on peut toujours compter sur le système Ambilight, qui, cette année, est sur trois côtés et non plus quatre comme l’an passé.

Pour le moment, Philips n’a pas communiqué de prix pour les différents modèles ni de date précise de commercialisation. La marque indique qu’ils seront disponibles à l’automne.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).