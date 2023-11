Comment Porsche va copier Renault pour améliorer drastiquement ses voitures électriques

Entre théorie et pratique, il peut y avoir un sacré fossé. Et quand les promesses ne sont pas tenues, il est parfois nécessaire d'improviser : Porsche en est une nouvelle preuve en préférant Google avec Android Automotive aux solutions maison pour les services connectés de ses prochaines voitures. Ce qui rapproche la marque de luxe des voitures Renault. On vous explique pourquoi.

Qu’il est loin, le temps où une voiture était développée de A à Z par des gens qui fabriquaient des voitures. Avec l’avènement des services connectés, de plus en plus de géants de la tech s’intéressent à ce secteur avec des solutions franchement à la pointe, suffisamment pour que des constructeurs bien installés cèdent à leurs charmes.

Après Renault, GM ou encore Volvo, Porsche surprend son monde en préférant Google à une solution interne pour les systèmes connectés de ses futurs modèles. Et ce, dès 2025, comme on peut le lire dans le communiqué de presse. Les rumeurs du début d’année avaient donc vu juste !

Maps, Google Assistant et le Play Store directement intégrés

Si les dernières Porsche sont évidemment connectées, la marque fait appel à un système développé en interne : le PCM (pour Porsche Communication Management). Un système plutôt réussi, qui embarque par exemple sur le Taycan 100 % électrique un planificateur d’itinéraire fiable, un petit store d’applications et une possibilité d’installer des fonctions à la demande. Mais voilà, la concurrence est de plus en plus rude et Porsche se doit de rester au top en trouvant les meilleurs partenaires.

Ainsi, la marque premium allemande vient d’annoncer que ses modèles lancés à partir de 2025 utiliseront la suite des services Google ! À l’instar de la Renault Mégane E-Tech sous Android Automotive par exemple, on retrouvera donc Maps pour la navigation, Google Assistant pour la commande vocale et toutes les applications développées pour un usage automobile dans un Play Store : Spotify, Waze, YouTube ou même Teams seront présents pour enrichir l’expérience à bord.

Attention tout de même à ne pas froisser la clientèle avec une interface inconnue : Porsche nous assure qu’une surcouche permettra d’avoir la même interface qu’actuellement.

Mais ça ne s’arrête pas là !

Là où Porsche surprend encore un peu plus, c’est qu’il annonce que Google ne sera pas le seul écosystème externe à arriver dans les écrans des futurs modèles. Si la marque ne s’étend pas sur le sujet, on peut comprendre que certaines régions du monde auront droit à une suite spécifique selon les goûts et les réglementations spécifiques.

On peut penser à la Chine, chez qui on voit apparaître des OS développés par des acteurs locaux du monde du smartphone (à l’image de Flyme Auto par Meizu) et où Google n’est pas vu d’un très bon œil.

Une preuve supplémentaire de la débâcle de Cariad

Dans tous les cas, cette annonce n’est qu’une confirmation de l’enfer qu’est en train de devenir Cariad, la société du Groupe Volkswagen en charge du développement de la partie logicielle. Depuis plus d’un an, les annonces de report s’accumulent et aucune bonne nouvelle ne semble poindre à l’horizon. Pire encore, un média allemand a révélé fin septembre qu’un plan de restructuration était en cours, avec 2 000 licenciements à la clef !

Les conséquences deviennent très concrètes : si Audi prévoyait de lancer le Q6 e-tron, son nouveau SUV électrique, en 2022, la marque n’ose même plus communiquer une date de présentation. Pour revenir sur Porsche, le prochain Macan, lui aussi 100 % électrique, ne cesse de prendre du retard.

Notons par ailleurs que cette alliance n’est pas la première pour le Groupe Volkswagen, puisqu’un rapprochement avec Huawei semble être en pourparlers…

Le passage à l’automobile connectée ne semble manifestement pas aller de soi pour tous les constructeurs historiques. Encore une carte à jouer pour les marques émergentes !