Voici quatre fonctionnalités du Snapdragon 8 Gen 1 pour améliorer le son

Le Snapdragon 8 Gen 1 intègre une ribambelle de nouvelles fonctionnalités qui permettent d'améliorer le traitement du son, qu'il s'agisse d'une simple écoute, d'un enregistrement ou même d'une diffusion.

Ça y est, Qualcomm a présenté son nouveau SoC premium, le Snapdragon 8 Gen 1, aux côtés du Snapdragon G3x Gen 1 et leurs nouvelles puces ARM pour PC Windows. Parmi les nombreux ajouts de sa nouvelle puce pour mobile, Qualcomm nous a présenté trois fonctionnalités intéressantes en lien avec le traitement du son lors de son Tech Summit.

L’aptX Lossless

Le Snapdragon 8 Gen 1 intègre l’aptX Lossless. Qu’est-ce que ça veut dire ? Cela signifie que si vous possédez un casque sans fil ou des écouteurs sans fil compatibles, vous pourrez écouter un flux audio de qualité CD.

L’arrivée de ce codec sur la puce premium de Qualcom est donc une brique importante dans sa généralisation.

Enregistrement et diffusion améliorée

Le Snapdragon 8 Gen 1 intègre aussi de nouvelles fonctionnalités permises par le Bluetooth Low Energy (LE). Deux d’entre elles ont retenu notre attention.

La première permet à votre smartphone de diffuser un contenu audio en direct autour de vous auquel il est possible d’accéder grâce à un mot de passe. Ça n’a l’air de rien, mais on imagine sans peine des musées ou des évènements s’en emparer pour proposer du contenu audio à écouter via un smartphone.

Autre petit ajout sympathique, la capture audio HDR. L’idée, c’est que le son capturé par le microphone du smartphone va être mieux décodé pour garder plus de détails et ainsi proposer un son plus riche. Le poids de fichiers ne devrait pas trop en souffrir, comptez environ 10 % de stockage en plus rapport à un fichier audio classique.

Réduction du bruit par l’IA

À l’heure du télétravail, la réduction de bruit active devient un peu le nerf de la guerre. Celle proposée par le nouveau Snapdragon est très convaincante.

Il tire parti de son DSP Hexagon qui analyse le signal sonore en direct pour isoler le son de la voix. L’avantage de passer par l’IA est clair : le temps de traitement est plus court et la compression de la voix moins importante.

Réduction du délai

En temps normal, le principal problème du Bluetooth en audio est la latence très importante, en particulier sur Android. Celle-ci empêche de jouer efficacement à un jeu vidéo ou encore d’utiliser un instrument virtuel ou un clavier maître avec un casque Bluetooth sur les oreilles. En effet, lorsqu’on appuie sur la touche du clavier, on ne reçoit le son dans les oreilles qu’après un temps trop important, ce qui empêche de jouer en suivant un tempo correct. C’est pour cette raison que les musiciens vont préférer utiliser un casque filaire.

Lors du Tech Summit, nous avons toutefois assisté à une démo assez bluffante, qui proposait de jouer du clavier sur un smartphone équipé d’un Snapdragon 8 Gen 1 connecté à des écouteurs Qualcom. La latence entre les deux était considérablement réduite, de l’ordre de 50 ms. On est encore loin des 10 ms environ qu’il faudrait pour être vraiment à l’aise, mais on s’en approche.

Malheureusement, vous ne pourrez pas en profiter tout de suite. En effet, Qualcomm nous a expliqué que seuls les appareils certifiés par leur standard de qualité Snapdragon Sound possèdent cette latence réduite. Le problème n’est pas tant de trouver un téléphone compatible, puisque tous ceux équipés d’un Snapdragon 888 ou d’un Snapdragon 8 Gen 1 le sont, mais bien un casque sans fil ou des écouteurs sans fil qui le seraient. Heureusement, l’aptX Low Latency, qui table sur un délai de 40 ms est un peu plus répandu.

