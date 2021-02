Qualcomm Snapdragon X65 et X62 : voici la nouvelle génération de modem 5G avec des débits jusqu’à 10 Gb/s

Qualcomm vient de dévoiler sa toute nouvelle génération de modem 5G pour smartphones. Le Qualcomm X65 s'adresse aux smartphones haut de gamme et sera capable d'atteindre un débit théorique de 10 Gb/s.

Qualcomm a annoncé le Snapdragon X65 5G, sa solution modem-antenne 5G de quatrième génération. C’est la solution qui équipera les prochains smartphones haut de gamme, chez Samsung, Xiaomi, Oppo ainsi que certainement les futurs produits 5G d’Apple.

Le premier modem-antenne qui peut atteindre les 10 Gb/s

Il s’agit du premier modem-antenne qui peut atteindre théoriquement 10 Gb/s de débit descendant en 5G. Qualcomm évoque ainsi le premier système modem-RF 3GPP version 16 pour être plus précis. Évidemment, ce débit très élevé ne peut être atteint que dans un environnement idéal où toutes les bandes de fréquences sont disponibles et agrégées. Ce sont donc les fréquences sou les 6 GHz ainsi que le mmWave, on est donc très loin des conditions de déploiement de la 5G en France.

Ce débit tient d’une augmentation du spectre global pouvant être utilisé pour le modem du smartphone. Pour arriver à ce résultat, Qualcomm est passé à un processus de gravure en 4 nm contre 5 nm précédemment, cela a permis d’ajouter un nouveau module sans changer les dimensions de la puce. Ce fameux nouveau module nommé QTM545 mmWave prend en charge l’intégralité des fréquences millimétriques, dont la bande des 41 GHz.

Certains fabricants de smartphones Android pourraient se dépêcher pour lancer leurs premiers smartphones avec le modem X65 d’ici la fin de l’année, concernant Apple il faudrait plutôt attendre les modèles de 2022. D’ailleurs, il n’est pas encore clair si Apple va continuer à utiliser des technologies Qualcomm dans ses futurs produits, en tout cas l’iPhone 12 utilise le modem 5G X55 de Qualcomm qui pouvait déjà atteindre un débit maximum théorique de 7 Gb/s.

Le successeur du Snapdragon 888 serait donc équipé X65, tandis que le modem X62 devrait être disponible pour les téléphones mobiles avec un processeur de la série Snapdragon 700, étant censé être le successeur du 750G quiconque introduit cela nouveau modem.