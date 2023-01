Kiyo Pro Ultra : Razer lance une webcam plus lumineuse capable de vous filmer en 4K

Razer a profité du CES de Las Vegas pour dévoiler sa Kiyo Pro Ultra, une webcam venant se confronter aux modèles haut de gamme de Logitech.

Si Logitech est un acteur incontournable du marché des webcams, le constructeur suisse doit faire face, depuis quelques années, aux velléités d’un concurrent de taille, Razer. La firme américaine propose en effet, depuis 2018, une gamme de caméras pour PC plutôt intéressantes avec un fort accent mis sur les performances en basse lumière.

Après les Razer Kiyo et Razer Kiyo Pro, la firme a dévoilé, ce jeudi, à l’occasion du CES de Las Vegas, sa nouvelle webcam, la Razer Kiyo Pro Ultra. Comme le modèle précédent, la Kiyo Pro Ultra se distingue par son look atypique, avec un design aux allures d’objectif d’appareil photo.

On retrouve également, en façade, des inscriptions rappelant les annotations que l’on trouve sur les optiques photo avec les mentions « f1:1,7 », « 8,5 mm » et « wide angle AF-Lens » (objectif grand-angle à autofocus). Ce n’est pas un secret tant Razer vise ici un marché des webcams de plus en plus concurrencé par celui des appareils photo hybrides.

Une webcam 4K encore plus lumineuse

Pour se démarquer, Razer vise avant tout la taille du capteur. C’était déjà le cas avec la Kiyo Pro en 2021, ça l’est encore davantage pour le modèle de 2023. La marque américaine a ainsi troqué le capteur Sony IMX327 de 1/2,8 pouce, utilisé il y a deux ans, par un capteur Sony Starvis 2 de 1/1,2 pouce plus large.

Si les photosites mesurent toujours 2,9 μm de côté, la définition totale de la webcam est bien plus importante avec ce capteur capable d’enregistrer des séquences vidéo RAW jusqu’à 4K à 30p. Pour rappel, la première Kiyo Pro restait cantonnée à la Full HD à 60p. Par ailleurs, le capteur rétroéclairé de la Razer Kiyo Pro Ultra est censé lui permettre d’enregistrer jusqu’à quatre fois plus de lumière que sur une webcam concurrente, selon les dires de Razer.

Notons par ailleurs que la Razer Kiyo Pro Ultra profite de plusieurs fonctionnalités comme le suivi de l’autofocus avec reconnaissance du visage, le mode bokeh logiciel pour flouter l’arrière-plan ou l’enregistrement en HDR jusqu’à 30p, particulièrement pratique si vous vous filmez dans une pièce avec de très forts contrastes.

La webcam Razer Kiyo Pro Ultra est disponible depuis ce jeudi. Elle est proposée en France au prix de 299,99 euros. En face, sa principale concurrente reste la Logitech Brio 4K, lancée à 239 euros. On peut également citer la Logitech StreamCam, affichée à 159 euros à son lancement.

