Ce coussin Razer apporte du son surround sur votre chaise gaming, littéralement

Lors du CES 2023 à Las Vegas, Razer a présenté un nouveau concept pour setup gaming : un coussin de chaise gamer avec des haut-parleurs qui peuvent produire un son surround.

Au salon CES 2023, Razer présente ce qu’il qualifie de « premier coussin de tête au monde avec son surround en champ proche et haptique », son concept « Project Carol ». De quoi venir compléter un siège gaming en y ajoutant quelques watts grâce à la division R&D de la marque.

Razer équipe une chaise gaming d’un coussin de tête qui fait du son

L’objectif avec ce concept est d’apporter de l’immersion et du réalisme avec un élément de setup gaming important : l’assise. Le Project Carol est un coussin de tête qui offre un son surround 7.1 en champ proche se voulant direct. Ce concept est équipé de la technologie propriétaire HyperSense qu’on trouve habituellement sur ses casques gaming comme le Kraken V3 HyperSense. Elle permet selon la marque de « détecter les fréquences du son du jeu, pour le transformer en effets haptiques » via des « signaux vibrotactiles », et ce, en temps réel.

Le Project Carol est utilisable sur PC de façon native et Razer dit l’avoir « conçu pour s’adapter à tous les fauteuils de jeu », comme ses sièges Enki ou Iskur grâce aux sangles élastiques et réglables. Ce coussinet de tête se connecte sans fil (2,4 GHz) et a une autonomie de huit heures.

Un concept qui ressemble à la chaise Synk X de Cooler Master. Ce « périphérique PC » transforme le son en vibrations, dans le dos et sur l’assise cette fois-ci. En théorie, on pourrait même coupler ces deux systèmes.

