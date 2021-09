Realme lance son Band 2, un bracelet connecté à moins de 40 euros

Realme a lancé son deuxième bracelet connecté, le Realme Band 2, proposé à l'équivalent de 35 euros.

Suivant les formules déjà bien essuyées par Xiaomi, Huawei ou Honor, Realme lançait en juin 2020 son premier bracelet connecté, logiquement baptisé Realme Band. Ce jeudi, le constructeur chinois a dévoilé une deuxième version, dotée d’un écran bien plus grand et qui semble à nouveau s’inspirer des modèles de ses homologues.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs bracelets connectés pour le sport en 2021 ?

Ce Realme Band 2 est en effet équipé d’un large écran de 1,4 pouce de diagonale, contre 0,96 pouce pour la première version. Celui-ci est capable d’afficher une définition de 320 x 167 pixels, soit une densité de 257 pixels par pouce. Concernant la technologie d’écran, Realme ne précise pas s’il s’agit d’Oled ou de simple LCD, mais avec un pic de luminosité à 500 cd/m² et le fait que le premier modèle n’était doté que d’un écran LCD, on penche pour la seconde version. Toujours concernant l’écran, le Realme Band 2 est compatible avec 50 cadrans différents, de quoi trouver matière à plaire parmi les choix proposés.

Un design très inspiré

C’est du côté du design que le Realme Band 2 semble nettement s’inspirer des derniers bracelets de Xiaomi et, surtout, de Huawei et Honor. Il faut dire que le capteur sort nettement de la bande, à mi-chemin entre le bracelet connecté et la montre électronique. Un choix qui n’est pas sans rappeler ce que propose Huawei avec son Huawei Band 6 ou Honor avec sa Watch ES. Realme indique par ailleurs que son bracelet est étanche jusqu’à 50 m de profondeur — et peut donc être utilisé dans une piscine — et qu’il fonctionne jusqu’à une température maximum de 55 °C.

Du côté des mesures, le Realme Band 2 permet bien évidemment de mesurer le rythme cardiaque, mais aussi le suivi du sommeil, le nombre de pas ou 90 activités sportives. Petites nouveautés introduites sur cette seconde version du bracelet de Realme, l’ajout de la mesure de la saturation en oxygène dans le sang (SpO2) ainsi que le suivi du cycle menstruel dans l’application.

Du côté de la batterie, Realme a intégré un accumulateur de 204 mAh permettant, selon le constructeur, d’utiliser le bracelet connecté pendant 12 jours avant de vider sa batterie.

Pour l’heure, le Realme Band 2 n’a été annoncé qu’en Malaisie où il est proposé au prix de 169 ringgit, soit environ 35 euros. Aucune commercialisation n’a encore été annoncée en France.