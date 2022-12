Realme UI 4 (Android 13) est lancé mais vous devrez encore patienter

Realme lance sa nouvelle interface sous Android 13, Realme UI 4. Malheureusement, les premiers smartphones à en profiter devront attendre mars 2022 en France.

Sur Frandroid, si vous nous lisez attentivement, vous avez peut-être remarqué que 2022 nous enthousiasme sur un point : les mises à jour majeures sont plus rapides qu’à l’accoutumée, et ce, avec de nombreuses marques. Oppo, OnePlus, Samsung et bien sûr Google… chez toutes ces marques, Android 13 est déjà très présent en cette fin d’année.

Par effet de miroir, les marques qui se calent sur un calendrier un peu plus classique ont l’air d’être sacrément à la traine. Realme vient d’annonce son calendrier et c’est un peu tristounet, du moins pour les utilisateurs français. Realme UI 4, la nouvelle interface de Realme basée sur Android 13, sera déployée en mars 2023 en France, en priorité sur les derniers modèles, les Realme 10.

Qu’apporte Android 13 sur les Realme ?

On retrouve les classiques de chaque mise à jour, comme une amélioration des performances globales promises autour des 10 % ainsi qu’une autonomie rehaussée de 4,7 %.

La nouvelle interface passe également par un classique rafraichissement des icônes des apps principales ainsi que par l’introduction de tuiles dans l’interface. Cette dernière nouveauté rapproche encore un peu plus Realme UI de ColorOS. Rappelons que les deux sociétés, Realme et Oppo, évoluent dans le même groupe Oplus.

Realme UI 4 fonctionne sous Android 13 // Source : Realme Source : Realme

L’Always on Display intègre un lecteur de musique intelligent, un peu à l’instar de ce que propose OxygenOS 13.1 avec Spotify. Ici, le lecteur semble fonctionner avec à peu près tous les services de streaming musical. Cela permet tout simplement de changer de musique sans avoir à déverrouiller son téléphone. À voir si la fonctionnalité n’ouvre pas le risque de change de musique avec le téléphone dans la poche. L’affichage propose en outre quatre playlists censées « correspondre au goût des utilisateurs » et « déterminés par un algorithme ».

Au volet protection des données aussi, Realme avance l’arrivée d’un nouvel outil. Il s’agit d’un coffre chiffré sur la norme Advanced Encryption Standard. On retrouve également la pixellisation automatique des éléments sensibles d’une capture d’écran. Ces deux fonctionnalités ont déjà été aperçues sur ColorOS et OxygenOS.

Nous avons contacté Realme pour connaître le calendrier pour le reste des smartphones du constructeur.

