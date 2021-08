Oups ! Le Galaxy S21 FE apparait sur l’Instagram de Samsung (avant de disparaître)

Encore une boulette ! Une image montrant le Samsung Galaxy S21 FE a été publiée avant l'heure sur les réseaux sociaux de Samsung avant d'être rapidement retirée.

L’histoire se répète. Une nouvelle fois, un visuel de produit vient d’être publié par erreur par une marque avant d’être rapidement retiré. Cette fois-ci, il s’agit du Samsung Galaxy S21 FE.

Un back to school avant l’heure

« Qu’est-ce qu’il y a dans votre sac à dos pour le #BackToSchool ? Soyez vite opérationnels avec les bons outils pour l’école ». Voilà la légende qui accompagnait une récente photo postée sur le compte Instagram de Samsung. On pouvait y voir un sac à dos ouvert duquel dépassait un ordinateur de la marque, une paire de Galaxy Buds Pro, une pochette cartonnée et… un Samsung Galaxy S21 FE.

Pourtant, si vous suivez un peu l’actualité des smartphones, vous savez certainement que le Galaxy S21 FE n’est pas attendu avant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Attendu à l’origine pour le Galaxy Unpacked de la semaine prochaine, le Galaxy S21 FE pourrait arriver un peu plus tard, dans le courant de l’automne. Quoi qu’il en soit, Samsung a confirmé par erreur le design et l’existence même de ce téléphone.

Depuis, la publication a été retirée et n’apparaît plus sur le réseau social de la marque, mais sur Internet, il n’y a plus de retour en arrière possible. Évidemment, des captures d’écran se multiplient déjà sur la Toile, remuant le couteau dans la plaie d’un possible stagiaire ayant appuyé sur le bouton par erreur.

Un smartphone prometteur

Bientôt annoncé, le Galaxy S21 FE s’annonce particulièrement prometteur. On attend un smartphone muni de caractéristiques haut de gamme (Snapdragon 888, écran Full HD+ de 6,4 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz…) avec tout juste assez de compromis pour le rendre financièrement accessible. Il faudra donc garder un œil sur lui dans les prochaines semaines.