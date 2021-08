La Galaxy Watch 4 n’est compatible ni avec l’iPhone, ni avec les smartphones de Huawei

Les Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic fraichement annoncées par Samsung perdent en compatibilité. Elles laissent ainsi sur le bord de la route les téléphones trop vieux, ceux d'Apple et ceux de Huawei.

Samsung a dévoilé mercredi ses nouvelles montres connectées, les Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic. Basées sur une version améliorée de Wear OS plutôt que Tizen et avec une toute nouvelle puce à bord, ces smartwatchs gagnent particulièrement en intérêt. Toutefois, elles perdent également en compatibilité.

Adieu l’iPhone et les smartphones Huawei

Contrairement à l’Apple Watch qui ne peut s’utiliser qu’avec un produit de la même marque, la plupart des montres connectées des autres constructeurs ne font pas ou peu de distinctions entre les possibles smartphones auxquels elles peuvent s’appareiller. Par exemple, sur la page officielle de la Galaxy Watch 3 on peut lire dans l’onglet compatibilité « Android 5.0 ou plus & 1,5 Go de RAM ou plus » et « iPhone 5 et plus, iOS 9.0 ou plus ». Autant dire que les possibilités sont nombreuses.

En ce qui concerne les Galaxy Watch 4 en revanche, la compatibilité est plus resserrée. On peut lire seulement « compatible avec Android 6.0 ou plus, 1,5 Go de RAM ou plus ». Adieu l’iPhone donc, mais aussi les téléphones sous Android 5.0 ou moins (qui ne doivent plus être très nombreux désormais).

On note également une petite ligne qui indique que « l’activation de l’appareil est disponible seulement après l’avoir connecté à un smartphone qui supporte les Google Mobile Services (GMS) ». Or, les téléphones Huawei les plus récents (sortis depuis l’embargo américain) ne disposent pas des GMS et sont donc également exclus.

Les anciennes Galaxy Watch toujours compatibles

Interrogé par Ars Technica, Samsung a confirmé que les Galaxy Watch 4 ne sont pas compatibles avec iOS. En revanche, les anciens modèles, qui restent compatibles avec l’iPhone, seront toujours supportés et mis à jour par Samsung malgré le changement d’OS.

Quoi qu’il en soit, celles et ceux qui utilisent un iPhone ont à disposition de leur côté la montre connectée la plus complète et la plus aboutie actuellement disponible : l’Apple Watch.