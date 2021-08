Samsung Galaxy S21 FE : vous n’aurez pas un meilleur rendu avant sa sortie

Evan "evleaks" Blass vient de publier des rendus 3D du Samsung Galaxy S21 FE. À quelques semaines de sa sorties, il est difficile de faire plus détaillé.

Encore une fuite ! Le Samsung Galaxy S21 FE a déjà révélé bon nombre de ses secrets, mais ce n’est pas fini. L’hémorragie continue chez le constructeur sud-coréen avec une nouvelle indiscrétion d’un des leakers les plus fiables lorsqu’il s’agit de produits high-tech : Evan Blass, aussi connu sous le pseudonyme evleaks.

Des rendus 3D du Galaxy S21 FE

On l’avait déjà vu en avril lorsqu’OnLeaks avait publié ses visuels, puis un peu plus tard avec une animation 3D d’evleaks. Le Samsung Galaxy S21 FE revient cette fois-ci sous forme de rendus 3D qu’il est possible de bouger dans tous les sens. Libre à vous, du bout de votre souris (ou de votre doigt sur smartphone), de faire tourner le futur smartphone selon vos envies pour l’admirer sous ses moindres coutures.

Sans surprise, le téléphone ressemble presque à s’y méprendre au Galaxy S21. On retrouve en façade une dalle plate encadrée de rebords très fins et semblant quasi uniformes, percée d’une petite bulle centrée sur sa partie haute. En le retournant, on retrouve un bloc photo protubérant et donnant l’impression qu’elle s’enroule sur la tranche de l’appareil. Il contient trois objectifs qui correspondraient selon les fuites à un grand-angle, un ultra grand-angle et un téléobjectif x2, tous de 12 Mégapixels.



Sur la tranche inférieure, on peut apercevoir un tiroir à carte SIM, un port USB-C et une grille pour le haut-parleur. Vous aurez beau retourner ce Galaxy S21 FE virtuel dans tous les sens, vous ne trouverez en revanche aucune sortie Jack.

Sur son compte Twitter, evleaks a publié 5 rendus différents, chacun correspondant à une couleur du Samsung Galaxy S21 FE. On peut donc s’attendre à du blanc, du vert, du gris, du violet et du bleu.

Alors que certains espéraient une annonce lors du Galaxy Unpacked de la mi-août, le Galaxy S21 FE arrivera plus tard dans l’année. Les prédictions tablent sur le mois d’octobre, ou au mieux la fin du mois de septembre pour la présentation. Encore un peu plus d’un mois à attendre donc.