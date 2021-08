Samsung Galaxy S21 FE : des nouvelles caractéristiques fuitent avant sa sortie

Le Samsung Galaxy S21 FE est apparu sur la console Google Play. L’occasion de découvrir son processeur, sa RAM et la définition de son écran, à quelques semaines de sa présentation officielle.

Depuis l’introduction des Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3, Samsung n’a plus beaucoup de téléphones phares à présenter d’ici la fin de l’année. En réalité, un dernier appareil est attendu : le Galaxy S21 FE, considéré comme l’entrée de gamme de la série S21. À l’image du Galaxy S20 FE de l’an passé.

Ce dernier avait d’ailleurs été présenté le 23 septembre 2020 : on s’attend donc à ce que le groupe coréen officialise le Galaxy S21 FE le mois prochain pour suivre la logique de l’entreprise. Il n’empêche, il se pourrait que Samsung privilégie le mois d’octobre, la faute à quelques semaines de retard observé avant la mise en production.

Le Snapdragon 888 dans la place

Le fait est qu’aujourd’hui, le S21 FE n’a plus beaucoup de secrets à révéler tant les fuites à son sujet ont été nombreuses. Son nom a d’ailleurs été discrètement officialisé par Samsung France. Cette fois-ci, c’est à MyFixGuide — relayé par Android Authority — à qui l’on doit de nouvelles informations techniques.

Repéré sur la console de Google Play, le Galaxy S21 FE devrait ainsi faire la part belle au Snapdragon 888 de Qualcomm. On s’attend également à une quantité de mémoire vive atteignant les 6 Go de RAM, contre 8 Go de RAM minimum pour les autres Galaxy S21. L’an passé, la S20 FE avait aussi eu le droit à une version à 6 Go de RAM.

Quels prix attendus ?

Rassurez-vous : une itération dotée de 8 Go de RAM devrait aussi être de la partie. La firme coréenne table également sur une définition de 2 009 x 1 080 pixels, même si l’écran du téléphone devrait plutôt avoisiner les 2 400 x 1 080 comme on a l’habitude de le voir. D’après des fuites précédentes, la dalle devrait atteindre les 6,4 pouces.

L’an passé, les Galaxy S20 FE oscillaient entre 659 et 829 euros à leur sortie, selon les versions 4G, 5G et leur configuration de RAM et de stockage respectifs. Cela vous donne une idée des prix auxquels seront lancés les nouveaux Galaxy S21 FE, bien que des petits écarts par rapport à leur prédécesseur ne sont pas à exclure.