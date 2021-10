Samsung aimerait lancer Android 12 et OneUI 4 assez rapidement

Après le lancement d'Android 12 par Google en version AOSP, Samsung aimerait bien avancer et le proposer sur ses smartphones.

Le lancement d’Android 12 ne suit pas le calendrier classique de Google que la firme a mis en place depuis plusieurs années. Habituellement, dès la beta du printemps, de nombreux smartphones accédaient à la beta avant une sortie du système pour les plus rapides dès la fin de l’été. À la place, on a un Android 12 dont la beta était bien plus confidentiel, s’est prolongé sur la durée et dont le déploiement n’a toujours pas commencé en octobre sur des appareils.

Google a bien lancé la version AOSP d’Android 12 pour permettre aux fabricants et développeurs de commencer sérieusement à adapter leur travail pour la nouvelle version, mais à ce jour, la firme ne propose pas encore Android 12 sur ses propres Pixel. Une situation qui semble déplaire à Samsung, qui aimerait proposer un déploiement plutôt rapide sur ses smartphones Galaxy.

Lancer Android 12 sur les Galaxy avant 2022

D’après un message publié par Samsung auprès de sa communauté, la firme aimerait déployer Android 12 en version stable « d’ici au mois de décembre au plus tard », soit dans quelques semaines au moment où cet article est écrit.

Pour Android 11, Samsung avait lancé la version stable en France le 14 décembre pour les Galaxy S20. La firme semble donc vouloir compenser le retard de Google pour ne pas décaler son propre calendrier et garder l’habitude de sortir la nouvelle version majeure du système en décembre sur ses fleurons de l’année.

Samsung propose déjà une beta d’Android 12 avec l’interface One UI 4 sur certains de ses smartphones. Le message publié par Samsung précise tout de même que le calendrier est encore assez incertain. Le nouveau Galaxy Unpacked du 20 octobre sera peut-être l’occasion d’en savoir plus.