Samsung Galaxy A03 discrètement officialisé : tout savoir de ce nouveau smartphone entrée de gamme

En plein Black Friday, Samsung a officialisé un nouveau téléphone qui appartiendra probablement à la catégorie entrée de gamme, si l’on se réfère à la fiche technique dévoilée.

Alors que le Black Friday a battu son plein toute la semaine durant, Samsung, lui, a décidé d’officialiser un nouveau téléphone en catimini. Il s’agit du Galaxy A03, qui a même fait l’objet d’un court communiqué de presse pour présenter une grosse partie de ses caractéristiques techniques.

Tâchons tout d’abord de catégoriser cet appareil mobile : comme vous allez le constater par vous-même, ce smartphone Samsung appartient clairement au segment de l’entrée de gamme. En témoigne son écran HD de 6,5 pouces, rafraîchi à 60 Hz selon 9to5Google. La technologie d’affichage n’est pas précisée : c’est souvent un signe que le LCD est de la partie.

Une configuration photo sans chichi

Les dimensions du Galaxy A03 ne font pas de lui un smartphone raffiné : 164,2 x 75,9 x 9,1 mm. Son épaisseur de 9,1 mm laisse présager un bel embonpoint. Du côté de la photographie, Samsung ne fait la course au nombre de capteurs. Au total, il faut en compter trois : deux à l’arrière, un à l’avant :

Capteur principal de 48 mégapixels (f/1,8) ;

Capteur de profondeur de 2 mégapixels (f/2,4) ;

Capteur avant de 5 mégapixels.

À l’heure d’écrire ces lignes, la firme coréenne ne donne pas la nature du processeur installé : à peine sait-on la quantité de cœurs, au nombre de huit, pour traiter les futurs demandes et usages de l’utilisateur. La batterie de 5000 mAh devrait quant à elle assurer une autonomie tout à fait décente.

Décliné en noir, bleu et rouge, le Samsung Galaxy A03 aura droit à trois configurations de RAM et de stockage différentes : 3 + 32 Go, 4 + 64 Go et 4 + 128 Go. Aucune information n’a en revanche été publiée quant à la version Android nativement installée. Même chanson pour sa grille tarifaire, bien que l’on puisse déjà se faire une petite idée.

Pour qui et quand ?

Historiquement, la gamme Galaxy A appartient au segment de l’entrée de gamme, même si elle déborde aujourd’hui sur le milieu de gamme avec les Galaxy A32, A42 et A52. En revanche, plus on descend dans les dizaines, moins le téléphone est cher : le Galaxy A21 est par exemple à moins de 200 euros.

Il se pourrait donc que le Galaxy A03 vise cette tranche tarifaire, si ce n’est moins. Pour les marchés visés et la date de sortie, le mystère demeure encore.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.