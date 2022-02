Samsung Galaxy S22 Ultra : une version 1 To serait prévue, mais pour qui ?

L'une des déclinaisons du Samsung Galaxy S22 Ultra monterait jusqu'à 1 To de stockage dans certains marchés. La France peut-elle être concernée ?

Le stockage sur nos smartphones est une question toujours plus sensible. Nous enregistrons et consommons toujours plus de fichiers volumineux. Or, cette problématique touche aussi les futurs Samsung Galaxy S22, notamment la version la plus sophistiquée des trois modèles attendus, le Galaxy S22 Ultra.

Une quatrième version à 1 To

Dernièrement, une fuite sur le prix en euros des Galaxy S22 évoquait trois déclinaisons pour le S22 Ultra : 128, 256 et 512 Go. Pas de trace cependant d’une version à 1 To qui assurerait un confort plus qu’optimal. D’aucuns pourraient être un peu déçus, d’autant plus qu’en face, l’iPhone 13 Pro Max propose une telle option parmi les différentes configurations (au prix fort).

Mais voilà qu’intervient Roland Quandt, journaliste chez WinFuture connu pour distiller de bonnes informations avant un lancement de produit.

Can confirm 1TB Galaxy S22 Ultra is a thing.

Though not for all markets. — Roland Quandt (@rquandt) February 4, 2022

Ce dernier s’est fendu d’un tweet où il affirme pouvoir « confirmer que le Galaxy S22 Ultra 1 To existe. Mais pas pour tous les marchés ».

La France peut-elle être concernée ?

Quels seraient donc les marchés concernés ? Pourrait-on compter la France dans le lot ? Il est probable que le Galaxy S22 Ultra se lance en 128, 256 et 512 Go au sein de l’Hexagone dans un premier temps avant que ces trois configurations ne soient rejointes par la version 1 To quelques semaines plus tard.

Rappelons aussi que Roland Quandt est un journaliste allemand qui s’intéresse particulièrement au marché outre-Rhin. Les informations qu’il avance concernent ainsi souvent l’Europe occidentale dans son ensemble, dont la France, mais ce n’est pas systématiquement le cas.

Il faut aussi souligner que Samsung avait déjà lancé un Galaxy S10+ 1 To en 2019 dans une petite poignée de marchés. Il est donc plausible que le Galaxy S22 Ultra jouisse du même traitement. Notez d’ailleurs qu’il faudrait miser sur 12 Go de RAM en accompagnement sur cette déclinaison.

Rendez-vous le 9 février pour la présentation officielle des Samsung Galaxy S22.

