Galaxy Watch 5 : la déclinaison Pro avec une meilleure batterie se précise

Comme tous les ans, Samsung devrait profiter de cet été pour présenter officiellement sa nouvelle gamme de montres connectées, en même temps que ses prochains smartphones pliants, les Galaxy Z Flip 4 et Galaxy Z Fold 4. Ces nouvelles montres, qui devraient être connues sous le nom de gamme Galaxy Watch 5, devraient accueillir un nouveau modèle. En effet, contrairement aux années précédentes, on n’aurait pas droit à seulement deux nouvelles montres — déclinées chacune en deux formats, — mais bel et bien à trois versions différentes.

Le site néerlandais GalaxyClub, spécialisé dans l’actualité du constructeur coréen, a en effet appris les noms de code des prochaines montres de Samsung. Trois modèles seraient ainsi en développement : Heart-S, Heart-L et Heart-Pro.

Si les versions Heart-S et Heart-L devraient correspondre à la taille de la montre connectée — avec un petit format 40 ou 42 mm et un grand format 44 ou 46 mm — la version Heart-Pro de la Samsung Galaxy Watch 5 devrait quant à elle correspondre à une déclinaison plus premium encore. Le modèle Heart-Pro devrait par ailleurs être connu sous le numéro de modèle SM-R92X. Cependant, une seule version de taille devrait être proposée. GalaxyClub précise que ces trois modèles devraient être proposés en Europe, mais pas nécessairement sous les noms de code utilisés en interne par Samsung. Rien n’indique donc que la Heart-Pro soit connue sous le nom de Galaxy Watch 5 Pro et la firme pourrait utiliser un nom différent une fois le produit annoncé.

Pas de Galaxy Watch 5 Classic, mais une version plus autonome

Cette nouvelle fuite vient en tous cas corroborer de précédentes informations au sujet des futures montres de Samsung. Fin avril, le site Sam Mobile indiquait déjà que Samsung mettrait fin à ses déclinaisons Active et Classic pour les futures Galaxy Watch 5, se contentant de simples différences de taille. La Galaxy Watch 5 basique devrait ainsi n’être déclinée qu’en deux versions, en fonction de la taille. Il y a un mois, le même site, spécialisé dans l’actualité de Samsung, mettait la main sur d’autres informations à propos d’une version plus haut de gamme de la montre, connue alors sous le nom de « Galaxy Watch 5 Pro ». Sam Mobile indiquait alors que la montre profiterait d’une large batterie de 572 mAh. Un atout non négligeable, puisque la version 40 mm de la Galaxy Watch 5 n’intégrerait qu’un accumulateur de 276 mAh — contre 247 mAh pour la Galaxy Watch 4.

Pour l’heure, on ignore encore quelles seront les principales nouveautés apportées par cette nouvelle génération de montres connectées. Certaines rumeurs évoquent l’arrivée d’une mesure de la température corporelle, mais l’analyste Ming-Chi Kuo indique que Samsung ne serait pas parvenue à développer un algorithme suffisamment fiable pour interpréter la température cutanée. Il faudra encore patienter quelques mois pour en savoir plus. Pour rappel, les Galaxy Watch 4 avaient été présentées l’an dernier au courant du mois d’août. On peut donc s’attendre à une présentation à la même période pour les Galaxy Watch 5 cette année.

