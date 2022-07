Voilà l’interface des prochaines Samsung Galaxy Watch 5 et Watch 5 Pro

Le leaker Evan Blass a publié sur Twitter des visuels permettant de découvrir l'interface des prochaines montres de Samsung, mais également de son futur bracelet connecté.

Il y a un an, Wear OS 3 débarquait sur les premières montres connectées à pouvoir en profiter. Des montres qui ne sont, encore aujourd’hui, qu’au nombre de deux : la Samsung Galaxy Watch 4 et la Samsung Galaxy Watch 4 Classic.

Depuis, si Samsung a mis à jour régulièrement ses deux montres connectées, on se doute que le constructeur coréen prépare une mise à jour pour ses prochains modèles;, les Galaxy Watch 5 et Galaxy Watch 5 Pro. Ces deux futures montres connectées devraient en effet profiter de la nouvelle interface One UI Watch 4.5, basée sur Wear OS 3.5.

Jeudi 30 juin, le leaker Evan Blass a justement partagé sur Twitter plusieurs visuels permettant de découvrir la nouvelle interface qui serait à l’ordre du jour du côté de Samsung.

Ces différents visuels permettent de découvrir une interface qui semble particulièrement proche de celle déjà utilisée sur One UI Watch 4, à bord des montres Galaxy Watch 4 sous Wear OS 3. On peut notamment y découvrir plusieurs cadrans, mais également différents modes de saisi pour répondre à des messages comme le clavier virtuel, la dictée ou l’écriture lettre à lettre.

Une interface adaptée aux bracelets connectés

Surtout, les visuels permettent de voir non seulement des interfaces basées sur un écran rond, comme les montres actuelles de Samsung et les futures Galaxy Watch 5, mais également des menus positionnés bien davantage à la verticale, avec un écran en forme de pilule.

De qui laisser présager d’un nouveau bracelet connecté chez Samsung, le potentiel Samsung Galaxy Fit 3. Rappelons que plusieurs fuites ces derniers mois suggèrent que la firme coréenne préparerait un nouveau bracelet connecté en plus de ses deux montres connectées haut de gamme. Le dernier bracelet connecté en date de Samsung, le Galaxy Fit 2, avait été lancé il y a un an et demi, en septembre 2020. Pour rappel, il était proposé au prix de 60 euros et permettait le suivi de fréquence cardiaque intégrait un écran Amoled et promettait une autonomie de deux semaines.

On devrait en savoir plus sur les prochaines montres et bracelets connectés de Samsung durant l’été. Ils devraient en effet être présentés en même temps que les futurs Samsung Galaxy Z Flip 4 et Z Fold 4 attendus durant la première quinzaine d’août.

