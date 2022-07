Le Samsung Galaxy S23 Ultra aurait le même téléobjectif que le S22 Ultra, mais ce n’est pas une mauvaise chose

Les rumeurs commencent à fleurir autour de la future série des Galaxy S23 de Samsung. Concernant le modèle Galaxy S23 Ultra, il garderait le même téléobjectif qu'on trouvait sur le S22 Ultra.

On ne l’attend pas avant l’année prochaine, mais on meurt d’envie d’en savoir plus sur la série des Galaxy S23 de Samsung. Selon une information de Galaxy Club, le Samsung Galaxy S23 Ultra aurait droit au même téléobjectif que l’on trouvait sur le Galaxy S22 Ultra.

Un téléobjectif de 10 Mpx pour un zoom optique X10

Pour le média néerlandais, la version Ultra du Galaxy S23 serait équipée d’un téléobjectif associé à un capteur de 10 Mpx avec un zoom optique X10, sans avoir plus de détails. On ne connaît pas la référence du capteur photo, mais on peut penser qu’il s’agit du même qui équipe le Galaxy S22 Ultra, avec un objectif qui ouvre à f/4,9 et un angles de 11°.

Un zoom optique X10, on en trouvait déjà un sur le Samsung Galaxy S21 Ultra et c’est en fait le même. Dans de bonnes conditions, ce capteur peut faire quelques merveilles d’ailleurs. Ce dernier possède un autofocus et une stabilisation optique.

On pourrait se dire que c’est une mauvaise chose, une marque de paresse, la démonstration de l’expression « se reposer sur ses lauriers » de la part de Samsung, mais pas nécessairement. Ce module, déjà proposé sur les versions Ultra des Galaxy S depuis le S21 Ultra est très bon et un téléobjectif X10 reste très rare, même sur le très haut de gamme.

Ce qu’on sait des autres capteurs du Samsung Galaxy S23 Ultra

Le Galaxy S22 Ultra possède un autre téléobjectif, X3 cette fois. On ne sait pas si Samsung va le conserver pour son S23 Ultra, mais lui aussi étant très bon, on peut penser que la marque garde ce capteur de 10 Mpx également. Cependant, d’autres rumeurs rapportent que les Galaxy S23 et S23+ conserveront le téléobjectif X3 des versions S22.

Ce qui est le plus attendu, c’est le capteur principal du S23 Ultra qui pourrait être de 200 Mpx. Il s’agit du ISOCELL HP3, qui permettrait d’améliorer significativement la qualité du pixel-binning sur les smartphones, à savoir la combinaison de plusieurs pixels en un seul pour apporter plus de lumière. Un capteur qui a été officialisé par Samsung, il y a un mois, sans pour autant dire où l’on pourra le trouver. Il pourrait s’agir aussi de l’ISOCELL HP1 de 200 Mpx aussi, dévoilé l’année dernière. D’autres rumeurs affirment toutefois que Samsung n’utiliserait ni l’un ni l’autre, mais équiperait le Galaxy S23 Ultra avec un autre capteur principal, pour l’instant pas encore dévoilé.

Parmi les autres rumeurs en rapport avec la série des Galaxy S23, on peut penser que Samsung n’utiliserait plus de puces Exynos, mais pourrait faire appel à MediaTek pour certaines versions. Pour terminer sur la partie photo, les caméras selfie pourraient être meilleures encore.

