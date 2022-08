Le Galaxy Z Flip 4 devrait être proposé en plus de 70 variantes dès son lancement

Selon le site « 9to5Google », Samsung proposerait une édition Bespoke du Galaxy Z Flip 4, permettant d'en personnaliser les coloris.

La semaine prochaine, Samsung nous en dira enfin davantage sur ses prochains smartphones pliants, les Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4. Le constructeur coréen doit en effet présenter ses nouveaux téléphones lors d’un événement organisé le mercredi 10 août.

D’ici là, la firme continue à faire monter les attentes et à disséminer quelques indices, parfois par erreur. Le site 9to5Google rapporte que la version britannique du site d’assurance de Samsung a mis en ligne une liste des coloris proposés pour le Galaxy Z Flip 4. Cette liste permet de découvrir quatre couleurs principales — bleu, violet, graphite et rose doré — et deux capacités de stockage : 128 et 256 Go.

Surtout, outre ces quatre teintes, on pouvait découvrir sur la page, finalement retirée, que Samsung allait à nouveau permettre aux utilisateurs de personnaliser la couleur de leur Galaxy Z Flip 4 avec une édition « Bespoke ». Cette personnalisation permettra aux utilisateurs de choisir la teinte de plusieurs éléments du téléphone, qu’il s’agisse de la surface en façade, de la teinte métallique des rebords ou de la surface au dos. D’après la page mise en ligne par Samsung, ce sont ainsi 71 combinaisons différentes de couleurs qui devraient être rendues disponibles à la sortie du smartphone.

Il faut dire qu’en plus des bordures noires, argent ou dorées, les utilisateurs auront le choix entre cinq teintes pour chaque élément supplémentaire du smartphone : vert, bleu marine, rouge, jaune ou blanc.

Une version Bespoke déjà proposée sur le Galaxy Z Flip 3

Ce ne sera pas la première fois que Samsung devrait proposer une édition Bespoke de son smartphone pliant. Outre les réfrigérateurs, le constructeur coréen proposait déjà aux possesseurs de Galaxy Z Flip 3 d’en personnaliser l’apparence. C’était également le cas de ses montres Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 4 Classic.

Pour rappel, le Samsung Galaxy Z Flip 4 est attendu pour le 10 août prochain. Le smartphone devrait profiter d’un format légèrement revu, moins haut et plus large. Il embarquerait par ailleurs une puce Snapdragon 8+ Gen 1 et une pliure moins marquée sous le doigt une fois l’appareil déplié. Le smartphone devrait être présenté en même temps que le Galaxy Z Fold 4, mais aussi que les prochaines montres et écouteurs de la firme, les Samsung Galaxy Watch 5 et Watch 5 Pro et les Samsung Galaxy Buds 2 Pro.

