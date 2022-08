Samsung annonce une bêta alternative de One UI 5.0 pour ses meilleurs fans

Samsung annonce la création d'une seconde branche pour la bêta de One UI 5.0 qui concernera ses plus membres les plus fidèles. Celle-ci devrait être lancée en même temps que la première, probablement d'ici la fin du mois.

Après les bêtas d’iOS 16 et d’Android 13, ce sont les utilisateurs de smartphones Samsung qui attendent impatiemment la sortie de la bêta de One UI 5.0. Une annonce de la marque vient de lever le voile sur un programme intitulé « One UI Value Challenge » qui sera rendu disponible pour certains utilisateurs en même temps que la bêta de One UI 5.0.

Deux programmes de bêta cette année pour Samsung

La nouvelle qui vient provient directement du forum de la communauté Samsung coréenne a quelque peu semer la confusion chez les fans de la marque. Certains pensaient tout d’abord qu’il s’agissait d’un programme qui donnerait accès à la bêta en avant-première à certains utilisateurs, mais il n’en est rien.

Dans un post officiel, Samsung a ensuite confirmer l’existence de ce programme de bêta, mais celui-ci ne concernera que les utilisateurs les plus fidèles de la marque, notamment ceux de Samsung Members et du forum de la communauté.

Nous ne savons pas encore ce que cette bêta restreinte — qui démarrera avec les Galaxy S22, Galaxy S22 Plus et Galaxy S22 Ultra — apportera de plus par rapport à la bêta publique, mais on peut penser que ces bêta-testeurs auront un rôle à jouer dans cette mise à jour ou que leur participation sera récompensée à sa juste valeur.

L’ouverture de la bêta de One UI 5.0 est attendue d’ici le courant du mois d’août et devrait apporter un petit coup de boost à l’interface notamment au niveau de ses animations.

