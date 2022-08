Samsung Galaxy S22 : grosse mise à jour de l’appareil photo à venir

Samsung sort une importante mise à jour en août sur ses Galaxy S22. Celle-ci concerne la qualité photo de ses smartphones haut de gamme. On fait le point sur les nouveautés à surveiller.

Samsung a annoncé via un post sur son forum qu’une importante mise à jour des appareils photo de Galaxy S22 est dans les tuyaux. Elle devrait concerner tous les appareils de la gamme, S22 Ultra et S22 Plus compris donc.

D’après Ice Universe, la bêta de One UI 5 intègre d’ailleurs cette mise à jour d’août et le résultat sur le HDR est pour le moins frappant.

Major discovery! One UI 5 incorporates the August camera update, the S22 Ultra camera is back, and great HDR and colors are back! Omg, after we waited half a year, Samsung finally solved the HDR and color issues! 😭😭😭

L:One UI 4.1 R:One UI 5 beta pic.twitter.com/09UVty4N9n — Ice universe (@UniverseIce) August 29, 2022

Les nouveautés à venir

Première nouveauté listée, le mode Hyperlapse, qui comme son nom l’indique se concentre sur les timelapses, sera désormais utilisable avec le téléobjectif. On apprend également que Samsung travaille sur l’intégration d’un mode spécifique pour les timelapses de ciels étoilés.

Les QR code vont aussi devenir plus facile à lire. En effet, le cadre de lecture va s’agrandir et la vitesse de lecture devrait y gagner également.

En outre, si vous pointiez votre caméra vers un document comportant un QR code, jusqu’ici, le logiciel pouvait passer en mode document plutôt que lecture de QR Code, empêchant en conséquence sa lecture. La nouvelle version devrait mieux gérer les deux usages simultanément.

Par ailleurs, si vous aviez consciemment ou pas empêché la lecture d’un QR Code, il n’était pour le moment pas possible de le lire à nouveau. Dorénavant, d’un simple geste de la main, sa lecture est de nouveau possible.

Au-delà de ces nouveautés très visibles, Samsung explique avoir amélioré divers éléments de performances de son appli. On pense par exemple à une meilleure gestion de la mémoire et du moteur neuronal sur les modes photos, nuit et vidéo, ou encore la stabilisation logicielle en vidéo. Samsung promet aussi prochainement une meilleure gestion des couleurs et de la luminosité dans le mode nuit, mais cela devra attendre une prochaine mise à jour. Une fois la dernière installée sur vos appareils, n’hésitez pas à nous partager votre ressenti sur celle-ci.

