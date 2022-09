Bonne nouvelle, le Samsung Galaxy S23 pourrait être plus endurant que le S22

Malgré son petit format, le Galaxy S23 arriverait à grappiller quelques mAh pour sa batterie.

On peut aimer les petits smartphones autant qu’on le veut, ils sont bien souvent synonyme d’une grande concession : leur autonomie laisse généralement à désirer. Le Galaxy S22 ne fait pas exception et Samsung voudrait améliorer cela pour sa prochaine fournée de téléphone.

Les Galaxy S23 pourraient bien ajouter quelque 5% aux 3700 mAh du S22, souffle Sam Mobile. Cela nous amènerait autour des 3885 mAh, avec une augmentation de 185 mAh. Sur le papier, pas de quoi changer fondamentalement la face du monde, car sous les 4000 mAh, les smartphones ont tendance à s’essouffler relativement vite. Les iPhone, très bien optimisés, sont un bon contre-exemple et en plus d’ajouter de la capacité, Samsung explore sans doute aussi cette voie.

Samsung accumule les mAh

On peut également ajouter à leur crédit le fait que les autonomies des Galaxy Z Flip 4 et Z Fold 4 se sont toutes deux considérablement améliorées alors que le Z Flip n’a gagné « que » 300 mAh et le Z Fold n’a pas vu son accumulateur gagner en taille.

En suivant un peu l’activité récente de Samsung, force est de constater que la firme de Suwon se concentre de plus en plus sur ce thème de l’autonomie. Les deux modèles de Galaxy Watch 5 ont connu des améliorations sur ce terrain, avec en prime un modèle Pro qui touche du doigt les deux jours d’usage consécutifs.

Et les autres S23 ?

D’après les informations de Sam Mobile, les S23 Plus et S23 Ultra ne seraient pas concernés par cette hausse de 5% de leur taille de batterie. Ils conserveraient donc respectivement 4500 mAh et 5000 mAh. Avec l’ajout du stylet dans la coque du S22 Ultra en début d’année, il apparait difficile d’imaginer comment Samsung pourrait encore ajouter des éléments, d’autant que les prochains téléphones devraient conserver les mêmes mensurations.

