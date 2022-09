Samsung Galaxy S23 : l’un des points les plus frustrants ne serait pas corrigé

D'après Ice Universe, le Samsung Galaxy S23 (au moins le modèle classique) ne ferait pas d'effort sur la charge rapide et se contenterait toujours de supporter seulement un maximum de 25 W.

Lentement, mais sûrement, Samsung prépare ses Galaxy S23 avec l’ambition de les hisser au rang des meilleurs smartphones du marché. Petit à petit, les informations au sujet de cette gamme commencent à se multiplier. Ainsi, aux dernières nouvelles, il faudrait s’attendre à de petits changements au niveau des dimensions et à une annonce dans le courant du mois de février 2023. Le leaker Ice Universe, lui, révèle désormais quelques détails sur la charge rapide.

Il affirme, capture d’écran à l’appui, que le Samsung Galaxy S23 a passé une certification réseau. L’occasion hélas de découvrir que le téléphone « utilise toujours les spécifications basiques des 25 W. Presque la charge la plus lente de l’industrie de la téléphonie mobile ».

The Galaxy S23 has passed the network certification and still uses the basic specifications of 25w. Almost the slowest charging in the mobile phone industry. pic.twitter.com/Vg4py8dNQT

— Ice universe (@UniverseIce) September 23, 2022