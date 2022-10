Galaxy S22 : découvrez la foule de nouvelles options photo

Les Galaxy S22 bénéficient de nouveaux modes dédiés à l'astrophotographie ou encore aux multiples expositions. L'appareil photo offre aussi maintenant plus de contrôle créatif.

Les smartphones ont la possibilité de s’améliorer d’une mise à jour à l’autre. Avec les smartphones haut de gamme, les constructeurs tentent même parfois d’ajouter de nouvelles fonctionnalités pour ouvrir la voie pour la prochaine génération. Les Galaxy S22, S22 Plus et S22 Ultra, qui viennent tout juste d’être mis à jour vers One UI 5, viennent tout juste de voir poindre plusieurs nouveautés photo annoncées par la marque via un communiqué de presse. Vous pouvez d’ores et déjà les installer si vous possédez un de ces smartphones.

Première nouveauté, l’application Expert RAW, qui donne plus de contrôle sur l’appareil photo que l’app de base, voit s’ajouter deux nouveaux modes. Le premier est un mode dédié à l’astrophotographie.

En haut à droite de l’interface, une icône en forme de constellation permet d’y accéder. Une fois lancé, le mode vous affiche les constellations dans le ciel et vous propose de régler le temps de pause.

Autre ajout intéressant, un mode appelé Expositions multiples permet de shooter plusieurs images à la suite pour les combiner. Vous trouverez également ce mode en haut à droite de l’interface, avec une icône en forme de deux rectangles qui se croisent.

L’assistant de l’appareil photo

Quand on prend des photos sur smartphone, on a souvent le choix entre être tenu par la main complètement ou plonger dans le mode Pro qui peut paraître un peu complexe. À mi-chemin, Samsung a décidé d’ajouter un Assistant de l’appareil photo pour permettre de gagner un peu plus de contrôle créatif, même en dehors du mode Pro.

Pour l’activer, vous devrez vous rendre dans le Galaxy Store pour télécharger l’application Assistant de l’appareil photo. Une fois installée, rendez-vous dans les paramètres où vous attend un nouveau sous menu contenant l’assistant.

Il contient un total de 8 nouveaux réglages :

HDR automatique : si vous souhaitez obtenir des photos atmosphériques sans effet HDR, il vous suffit désormais de le désactiver.

Adoucir les photos : Vous pouvez activer cette fonction pour adoucir les bords nets et les textures de vos photos.

Changement automatique d’objectif : vous pouvez désormais désactiver la fonction de changement automatique d’objectif, qui permet de changer automatiquement d’objectif dans les environnements sombres ou lorsque vous vous rapprochez de l’objet à photographier. Par exemple, si vous souhaitez continuer à utiliser le téléobjectif au lieu de l’objectif large pour prendre une photo de l’objet plus proche de vous, il vous suffit de la désactiver dans le menu.

Enregistrement vidéo en mode Photo : Vous pouvez désactiver cette fonction, qui vous permet de prendre un clip vidéo en appuyant longuement sur le bouton en mode Photo, ce qui vous évite d'enregistrer accidentellement une vidéo.

Nombre de photos après la minuterie : Vous pouviez déjà prendre automatiquement plusieurs photos en succession rapide après le décompte de la minuterie. Désormais, vous pouvez également choisir le nombre de photos à prendre (1, 3, 5 ou 7 photos).

Obturateur plus rapide : Ce mode vous permet de prendre jusqu'à sept photos en une seconde. Cette fonction est très utile pour prendre des photos d'objets en mouvement.

Délai d'attente de l'appareil photo : Vous pouvez sélectionner la durée pendant laquelle l'application Appareil photo (écran d'aperçu) reste allumée en continu durant 1, 2, 5 ou 10 minutes.

Aperçu propre sur les écrans HDMI : Affichez l'aperçu de la caméra sans menus ni boutons sur les écrans connectés en HDMI.

