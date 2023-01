Galaxy A34 : il aurait ce petit quelque chose en plus que les smartphones premium de Samsung n’ont pas

Selon les trouvailles de The Tech Outlook, le futur Samsung Galaxy A34 se parerait de coloris somme toute originaux et encore plus pop que ceux attribués à l’offre haut de gamme du constructeur coréen.

Attendu au premier semestre 2023, le Galaxy A34 va constituer la prochaine offensive de Samsung sur le terrain du milieu de gamme. En novembre 2022, le leaker OnLeaks nous donnait déjà un bel aperçu du téléphone, qui tentera de séduire le grand public avec une palette de coloris relativement pop.

C’est tout du moins ce que laissent entendre les trouvailles de The Tech Outlook – relayé par Android Police –, qui a publié une série de rendus montrant les potentiels coloris du Galaxy A34. Et force est de constater que Samsung s’est amusé à imaginer des couleurs qui sortent de l’ordinaire pour certaines.

Samsung se lâche un peu plus

Si le noir et le violet n’ont rien de révolutionnaire – on les retrouve d’ailleurs sur le Galaxy A33 de 2022 –, le jaune citron parvient à se démarquer du reste de la mêlée. Tout comme le petit dernier, qui navigue entre du bleu et de l’orange de manière progressive sur la façade arrière de l’appareil. Les tranches, elles, optent pour un style plus argenté.

Dans l’idée, ces deux dernières couleurs viendraient remplacer le blanc et le pêche que l’on retrouvait sur son prédécesseur. Le Galaxy A34 se positionnerait alors sur des couleurs un poil plus osées et moins conventionnelles, que l’on ne retrouve pas forcément sur les téléphones plus onéreux du catalogue Samsung.

Par exemple, les Galaxy S22 et S22 Plus se contentent du noir, blanc, lavande et rose pour combler les envies de chacun. C’est légèrement plus classique, mais cela permet au moins de contenir le risque pris vis-à-vis d’une offre plus onéreuse qui n’a pas d’autres choix que de se vendre.

Une officialisation en mars prochain ?

Pour le reste des caractéristiques attendues, il se murmure qu’un écran FHD+ et OLED de 6,5 pouces serait de la partie, associé à un taux de rafraîchissement de 90 Hz. La batterie de 5000 mAh serait quant à elle accompagnée d’un chargeur de 33 W. Prudence tout de même : il convient de prendre ces éléments avec un minimum de pincettes.

L’an passé, le Galaxy A33 avait été officialisé aux côtés du Galaxy A53 à la mi-mars. Il se pourrait que Samsung rechoisisse cette fenêtre de tir en cette nouvelle année 2023.

