Téléchargez les fonds d’écran du Galaxy S23 pour votre smartphone

Avant même la sortie du Samsung Galaxy S23, ses fonds d'écran sont déjà disponibles au téléchargement pour donner un air de neuf à votre smartphone.

Le coup d’envoi de 2023 est donné sur le marché des smartphones avec l’annonce cette semaine des Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra, les nouveaux fleurons de Samsung. Ce sont eux qui vont servir de mètre étalon tout le haut de gamme du premier semestre, voire de l’année.

Pour aller plus loin

Prise en main du Samsung Galaxy S23 Ultra : tout change, rien ne bouge

Ces téléphones apportent bien évidemment de la nouveauté matérielle, avec notamment un passage au Snapdragon 8 Gen 2, mais aussi du neuf côté logiciel avec One UI 5.1. Et, comme de coutume, ces nouveaux appareils s’accompagnent également d’une fournée de nouveaux fonds d’écran, aperçus lors de la conférence de Samsung.

Les fonds d’écran du Galaxy S23

Les Samsung Galaxy S23 seront disponibles le 17 février et peuvent d’ores et déjà être précommandés. En attendant, les plus impatients peuvent néanmoins déjà télécharger leurs fonds d’écran afin de donner un air de nouveauté à leur smartphone actuel.

C’est XDA qui partage les images en question. L’archive en question contient 11 wallpapers exclusifs aux Galaxy S23, 4 fonds d’écran provenant de la dernière version de One UI, 8 fonds d’écran DeX (3200 x 3200 pixels) et un fond d’écran animé au format MP4 (1440 x 3088 pixels).

Pour ses nouveaux fonds d’écran, Samsung opte pour une ambiance à la fois spatiale et abstraite. La plupart représentent une sphère colorée sur fond noir, donnant l’impression de contempler une géante gazeuse au fin fond de la galaxie. Les wallpapers de One UI en revanche jouent davantage sur les formes géométriques et les couleurs vives.

Télécharger les fonds d’écran des Galaxy S23

Celles et ceux qui souhaitent télécharger ces fonds d’écran peuvent les retrouver au sein d’un même fichier .zip de 135 Mo environ sur Android File Host. Le fond d’écran animé pour sa part s’installe en passant par une application dédiée disponible sur le Play Store.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.