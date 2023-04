Samsung Galaxy Z Fold 5 : pourquoi il n’aurait pas d’emplacement pour le S Pen

Samsung reste la référence en matière de smartphones pliables aujourd'hui, surtout sur les modèles au format « livre ». Mais la concurrence tend à se faire plus rude et la marque va devoir redoubler d'efforts avec son Galaxy Z Fold 5. Selon les rumeurs, on n'aurait pas droit à d'emplacement pour le S Pen, mais de bonnes surprises seraient au programme.

Alors qu’on attend le Pixel Fold pour le mois de juin, le Galaxy Z Fold 5 se fait lui aussi bien attendre. Ces deux smartphones pliants sont sources de bien des questions. Mais pour l’heure, nous n’en sommes qu’aux rumeurs, qui se multiplient. Si on n’aurait pas droit à d’emplacement pour le S Pen, Samsung compterait bien se rattraper sur d’autres points.

Un Galaxy Z Fold 5 plus léger que son prédécesseur

C’est le média sud-coréen ETNews (relayé par SamMobile) qui fait état de détails supplémentaires sur le Galaxy Z Fold 5. Son constructeur travaillerait à le rendre plus léger : aujourd’hui, le Galaxy Z Fold 4 pèse 263 g. L’objectif de Samsung serait d’atteindre les 250 g, mais n’y serait pas encore. Pour le média, le prototype du Galaxy Z Fold 5 pèserait 254 g sur la balance aujourd’hui.

Ce n’est pas le seul point qui serait amélioré : celui de l’épaisseur aussi. Alors que la version actuelle du pliant de Samsung a une épaisseur de 14,2 mm en position pliée, son successeur maigrirait de 0,8 mm, pour arriver à 13,4 mm. Parmi les autres améliorations que l’on compterait, la charnière serait revue avec une conception en goutte d’eau. Elle est utilisée par quasiment tous les autres constructeurs, mais Samsung a jusqu’à maintenant refusé de s’y plier (vous l’avez ?). Cela devrait permettre d’améliorer l’étanchéité de ce smartphone haut de gamme, pour atteindre par exemple la norme IPX8.

Pas d’emplacement pour le S Pen dans le prochain Galaxy Fold

Mais qui dit poids et épaisseur réduits, dit aussi moins de place. Cela va dans le sens d’une absence d’un emplacement pour le stylet S Pen. Pourtant, le format du Samsung Galaxy Z Fold 5 est très adapté à une utilisation avec le stylet, du fait de son grand écran interne.

Ce ne serait pas pour cette fois donc, si l’on en croit ETNews. D’ailleurs, le média avait déjà alerté en février dernier que Samsung n’inclurait pas cette nouveauté. On peut toutefois s’attendre à ce que la compatibilité soit de mise, comme c’est le cas avec la version actuelle.

