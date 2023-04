Problèmes de batterie sur les smartphones Samsung (One UI 5.1) : le coupable était le clavier

Dernièrement, plusieurs utilisateurs de One UI 5.1 se plaignaient d'une diminution de l'autonomie de leur smartphone Samsung après être passés à la dernière version de l'interface. Samsung a heureusement trouvé d'où venait le problème et l'a corrigé.

Lors de l’annonce des Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra, Samsung a levé le voile sur One UI 5.1, la dernière version de son interface, qui nous a convaincus dans nos tests de smartphones. Mais qui dit nouvelle version peut aussi dire nouveaux bugs et ça, les utilisateurs de smartphones Samsung en ont fait les frais.

Des smartphones sous One UI 5.1 moins endurant : le clavier Samsung en cause

Comme l’écrit PhoneArena, dès le mois de février, plusieurs utilisateurs de l’interface s’étaient plaints sur Reddit notamment par rapport à la faible autonomie de leurs smartphones. Un bug qui concernait certains modèles uniquement, entre autres les Galaxy S22, S21, Z Fold 4 et Z Fold 3. La réduction de l’endurance de ces modèles pouvait aller jusqu’à trois heures d’utilisation en moins.

Certains avaient repéré un pic d’utilisation de la batterie de l’application Samsung Keyboard, le clavier par défaut installé sur One UI. Un bug reconnu par un modérateur de la communauté thaïlandaise. Selon Samsung, son clavier consommait davantage d’énergie à cause d’un « processus de qualification supplémentaire (lié aux autocollants et aux emojis) » sans pour autant expliciter ce à quoi il sert.

Un bug corrigé : votre téléphone Samsung va tenir plus longtemps

Ce 2 mars, le fabricant a déployé une mise à jour de Samsung Keyboard pour apporter un correctif (v5.6.10.31). Il y a de grandes chances pour vous que l’application est déjà à jour depuis longtemps, les applications Samsung étant dotées d’une fonction de mise à jour automatique. Mais pour vérifier que vous avez bien la dernière version, rendez-vous dans le Galaxy Store, puis accéder au menu des mises à jour, pour arriver sur l’application Samsung Keyboard. Rendez-vous dans les paramètres de l’application pour voir si cette dernière est à jour. Attention, si le bouton n’apparaît pas, c’est que vous avez déjà la dernière version.

Toutefois, SamMobile note que ce correctif ne résoudra pas tous les problèmes engendrés par One UI 5.1. Pour le média anglophone, la nouvelle interface n’est toujours pas au niveau de son ancienne version pour certains modèles. Quant au clavier, vous pouvez très bien utiliser un autre clavier Android, comme Gboard de Google ou SwiftKey de Microsoft.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).